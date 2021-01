Neues von Apple: Was Tim Cook heute bei CBS ankündigen könnte

Peter Müller

Tim Cooks heutige Ankündigung könnte sich um Services drehen. Für eine Erweiterung ist es an sich überfällig.

Tim Cook hat mit dem Stand 14:30 am 13. Januar 2021 immer noch auf CBS nicht gesprochen, Apple hat jedoch per einer Pressemitteilung verkündet, dass das Unternehmen die versprochenen 100 Mio. US-Dollar für Bildung und soziale Gerechtigkeit stiften will. Mehr Details haben wir in unserer Nachricht dazu gebracht: " Apple stiftet 100 Millionen US-Dollar für Bildung und soziale Gerechtigkeit ".



Apple plant heute eine große Ankündigung , die Tim Cook im Interview mit CBS machen wird, das ab 13 Uhr hiesiger Zeit ausgestrahlt wird. Um Produkte soll es sich nicht drehen, den Spekulationen sind noch Tür und Tor geöffnet. Eine weitere Umweltinitiative oder eine soziale? Denkbar, aus der Tagespolitik wird sich Apple aber weitgehend heraushalten. Tim Cook kündigt seinen Rückzug an und benennt seinen Nachfolger? Kaum – Cook ist erst 60 Jahre jung und für eine landesweite Verkündung des Renteneintritts ist der Chef des weltweit wertvollsten Unternehmens dann doch nicht wichtig genug. Kooperation mit Hyundai oder einem anderen Fahrzeughersteller? Die Bühne wäre groß genug, doch hat Apple lieber seine eigenen Shows für derartige Nachrichten reserviert. Falls stimmen sollte, was Reuters letzte Woche gemunkelt hat, würde sich ein Termin im März dafür weit besser eignen.

Um neue Produkte soll es nicht gehen, sondern um etwas viel Besseres, schwärmt der übertragende Sender vorab. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig, bestehende Produkte und Services etwa, die einen neuen Dreh bekommen könnten, die alle etwas angehen – zumindest alle Amerikaner.

Eine Idee etwa wäre die Öffnung der App Nachrichten (iMessages) für Android und auch Windows, um dem allgegenwärtigen, aber unsicheren und mit Datenschutzbedenken verbundenen Programmen Facebook Messenger und WhatsApp etwas entgegenzusetzen. Erreichen könnte Apple das allein mit einer ohne großen Aufwand verbundenen Maßnahme, einer Web-App von Nachrichten etwa – der Abgleich über Gerätegrenzen geschieht ohnehin schon über iCloud, also Apples Server. Und das in einer Art und Weise, welche die Sicherheit der Konversation gewährleistet, Chats sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, Apple hat keinerlei Zugriff auf die Inhalte – durchaus auch zum Leidwesen von Strafverfolgern.

Überfällig wäre eine solche Maßnahme, Apple könnte auch eine Lücke der Verunsicherung schließe n, die WhatsApp mit neuen Nutzungsbedingungen reißt. Für EU-Bürger ändert sich wegen des hiesigen starken Datenschutzes nichts, doch müssen etwa Amerikaner damit zurechtkommen, dass WhatsApp Daten mit den Programmen seiner Konzernmutter Facebook teilt. So wäre etwa wieder Tür und Tor für Werbung im Messenger geöffnet – das will kaum jemand.

Doch auch abseits der hierzulande etwas unbegründeten Furcht vor massiver Ausspionierung und Werbeflut bei persönlichen Gesprächen, wenden sich immer mehr Nutzer von WhatsApp und Facebook Messenger ab. Problem dabei: Plattformen funktionieren dann und nur dann, wenn alle dabei sind. Also alle Kontakte, die man so im Digitalen pflegt. Vier unterschiedliche Messenger nutzen, nur weil sich die Freunde, Verwandten und Bekannten auf Facebook, WhatsApp, Threema oder Signal aufteilen? Schwierig.

Also wäre es – und zwar vollkommen unabhängig von der Ankündigung, die Apple heute im Gepäck hat – Zeit und Raum für eine möglichst vereinheitlichte Lösung. Schon heute kann man per Nachrichten (iMessages) mit Android-Nutzern kommunizieren – die bekommen dann eben eine SMS und haben wenig Lust, darauf zu antworten. Denn SMS sind eben keine Messenger-Nachrichten, nicht nur wegen der entstehenden Kosten. Also: Nachrichten für alle, als Android-App und im Web – das wäre eine gute Nachricht. Zuletzt hatte Apple noch in seinem Programm den Fehler behoben, dass man auf Messeges nicht direkt antworten konnte, wie oft ist uns in unseren Sprechblasen doch der Bezug verloren gegangen! Animojis und Memojis sind ja ganz nett, aber wichtiger ist natürlich, dass man bei Apple Kunde ist und nicht Produkt.

Für Apple bedeutete das aber hinsichtlich seiner Nachrichten-Anwendung einen Strategiewechsel, bisher war die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und der hohe Anspruch an den Datenschutz der Services vor allem ein Verkaufsargument für die eigenen Produkte. Mit iMessages alleine verdient Apple ja nichts, im Gegensatz zu Diensten wie Apple Music und Apple TV+, die längst auf den Geräten anderer Hersteller laufen. Aber das hätten wir vor gar nicht allzu langer Zeit nicht gedacht, dass wir mal Apple Music auf einem Amazon-Lautsprecher hören und Apple TV auf den Samsung-Smart-TV installieren können.