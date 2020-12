Neun Mac-Apps für 59 USD oder je zum halben Preis

Thomas Hartmann

Als die ”magnificent” Black Friday Premium Mac Apps-Collection bezeichnet Unclutterapp sein Bundle von Apps wie Rapid Weaver oder Default Folder X. Der Black Friday war eigentlich letzte Woche.

Vergrößern Unclutter

Insgesamt neun Mac-Programme zum Preis von 59 US-Dollar statt regulär 272 US-Dollar kann man bei dem Angebot für ”Black Friday” erstehen, was einer Ersparnis von 213 US-Dollar respektive 78 Prozent gegenüber den Listenpreisen entsprechen soll. Der Black Friday war an sich letzte Woche, gefolgt vom Cyber Monday, umrahmt von wochenlangen Rabattaktionen …

Das teuerste Programm im derzeit noch vergünstigt angebotenen Bundle ist der Webseitengestalter Rapid Weaver 8, der sonst allein 85 US-Dollar kostet. Alle anderen Apps sind auch sonst deutlich günstiger im Alleinverkauf, so schlagen etwa Timemator 2 (automatisches Time-Tracking) mit 39 US-Dollar oder Default Folder X als Erweiterung für die Speicherdialoge im macOS regulär mit 35 US-Dollar zu Buche. Fork Lift 3 (alternativer Dateimanager) und Mosaic Pro (einfache Fensterverwaltung) kosten sonst immerhin 30 US-Dollar. Diese kann man entweder gemeinsam mit den weiteren Mac-Apps, die auf der Website für das Angebot einzeln aufgeführt und in englischer Sprache inklusive Systemvoraussetzungen beschrieben sind, im Paket für die erwähnten insgesamt 59 US-Dollar erwerben, oder man bezahlt für jedes einzelne Programm, das einen interessiert, die Hälfte vom Listenpreis. Drückt man auf ”Bestellen” aller neuen Apps, bekommt man automatisch den Preis in Euro (59) angezeigt. Die derzeit reduzierte Mehrwertsteuer von 16 Prozent ist bereits eingerechnet. Bezahlt wird auf den üblichen Wegen wie Kreditkarte, Paypal und anderen Optionen.