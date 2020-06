Neun unbekannte iPhones in der Zoll-Datenbank registriert

Halyna Kubiv

In der russischen Zoll-Datenbank EEC sind neun neue iPhone-Modelle aufgetaucht, daneben noch ein neuer Mac.

Vergr├Â├čern So k├Ânnte das iPhone 12 aussehen - vielleicht. © phoneArena.com

Die russische Zoll-Datenbank EEC ist eine zuverl├Ąssige Quelle f├╝r die Hinweise auf die neuen Apple-Produkte noch vor ihrer offiziellen Ank├╝ndigung. So sind gestern gleich drei neue Eintr├Ąge in der Datenbank unter Hersteller "Apple" erschienen. Der eine ist nicht weiter spektakul├Ąr, Apple bereitet das neue iPhone SE f├╝r den russischen Markt vor. Die zwei weiteren haben es in sich: Zum einen registriert Apple einen noch nicht ver├Âffentlichten Mac mit der Modellnummer A2330 . Die n├Ąchstgelegene Modellnummer ( A2304 ) der erschienenen Macs findet sich bei Mac Pro Rack mit 28 Kernen. Diese waren im Januar ver├Âffentlicht, das neuere Macbook Air und Macbook Pro 13 Zoll haben beide kleinere Modellnummern (Macbook Pro 13 Zoll ÔÇô A2289 ). Geht man davon aus, dass die neue Nummer f├╝r einen Desktop-Mac reserviert ist, w├╝rde daf├╝r der gemunkelte iMac passen. Erst vor einigen Tagen sind Ger├╝chte aufgetaucht, dass Apple auf der WWDC 2020 einen neuen iMac in der Design-Sprache von iPad Pro ver├Âffentlichten wird.

Noch ein Eintrag in der EEC-Datenbank listet neun iPhone-Modelle mit den Nummern A2176, A2172, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408, A2411 auf. Sie alle fehlen beispielsweise in der Datenbank von Everymac.com und sind h├Âchstwahrscheinlich f├╝r die kommenden iPhones 12 belegt. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Apple die noch nicht angek├╝ndigten Ger├Ąte bei der russischen Zoll-Datenbank registriert. So sind alle iPhone-11-Modelle beispielsweise bereits Ende Mai 2019 durchgesickert. Wie auch der aktuelle Eintrag, sollten die Ger├Ąte noch mit der Vorg├Ąnger-Version des iOS ausgeliefert werden. Im Juli oder im August wird Apple den gleichen Schwung der Ger├Ąte dann mit der neuesten Beta, in diesem Fall mit iOS 14, registrieren, wenn sich das Muster aus den vergangenen Jahren fortsetzt.

An den Modellnummern kann man leider nicht ablesen, welche genauen Features die neuen iPhones bringen werden. Folgt man aber der bisherigen Logik der Modellnummer-Vergabe von Apple, ist f├╝r jedes Modell drei bis vier Nummer reserviert: f├╝r USA und Kanada, f├╝r den globalen Markt, f├╝r China und Hong-Kong und in einigen F├Ąllen f├╝r Japan. F├╝r drei iPhone-11-Modelle waren beispielsweise ebenfalls neun Nummer notwendig. Dies passt jedoch nicht zu den aktuellen Ger├╝chten, dass Apple die iPhones 12 in vier unterschiedlichen Fassungen verkaufen will: iPhone 12 in zwei Gr├Â├čen und iPhone 12 Pro in zwei Gr├Â├čen. F├╝r solche Konstellation w├╝rden mindestens zw├Âlf neue Nummer notwendig sein.