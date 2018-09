Nicht alle iPhone-X-Hüllen passen auf das iPhone XS

Obwohl die Abmessungen gleich sind, passen nicht alle Hüllen des iPhone X auf das iPhone XS.

Für das ungeübte Auge sieht es so aus, als wären das iPhone X und das iPhone XS identisch. Sie haben beide den gleichen Bildschirm, die gleiche Dualkamera und die gleichen Abmessungen, so dass es nahe liegen würde, dass jede alte iPhone-X-Hülle gut passen würde.



Das ist nicht der Fall. Obwohl einige Hersteller ihre iPhone-X-Hüllen nach dem Event Anfang dieses Monats einfach in iPhone-XS-Hüllen umbenannten, haben sich die Dinge seit dem Versand des iPhone XS geändert. Anscheinend steht die Kamera des iPhone XS etwas höher ab, was zu Problemen mit einigen eng anliegenden Hüllen führt.



Spigen hat Macworld mitgeteilt, dass "wir auf der sicheren Seite bleiben, wenn wir sagen, dass die iPhone-X-Hüllen nicht auf das iPhone XS passen". Wie Samuel Lee erklärt: "Wir haben unsere iPhone-X-Hüllen auf die Kompatibilität zum iPhone XS getestet und alle Produkte passen tatsächlich, aber wir würden zu einer dedizierten Hülle raten, wenn man perfektes Nutzererlebnis will". Das Unternehmen liefert bereits einige iPhone-XS-Hüllen aus, von denen einige mit "in Kürze" gekennzeichnet sind.



Ebenso hat ESR einige iPhone-X-Hüllen identifiziert, die nicht richtig zum XS passen: Make-up Glitzeretui, Marmor Slim Soft Case, Metro Wallet Case. Allerdings passen einige der anderen Hüllen auf das neue iPhone:



ESR Slim Clear Clear Soft TPU Tasche

ESR Yippee Farbe Softtasche

ESR Kikko Slim Gehäuse

ESR Crown Metall Stoßfängergehäuse

ESR Rambler Robustes, robustes und strapazierfähiges Gehäuse

ESR Metall-Kickstandgehäuse aus Metall



ESR erklärt, dass das Problem mit den Make-up- und Metro-Hüllen der Kamerabuckel war, der der Hersteller als "offensichtlicher" empfand, als sie auf die Goldversion des iPhone XS aufgesetzt wurden. ESR plant jedoch, diese Hüllen an das iPhone XS anzupassen.



Das Problem betrifft jedoch nicht alle iPhone-Hüllen. Der beliebte Hersteller Speck verkauft alle seine iPhone-X-Hüllen als kompatibel mit dem iPhone XS, das Unternehmen teilte Macworld mit, dass "dieses Problem die Passform der Speck-Hüllen nicht beeinträchtigt".



Casetify hat auch alle neuen Gehäuse für das iPhone XS entworfen, obwohl es sagt, dass alle seine iPhone-X-Hüllen mit der neueren Version kompatibel sind. Das Unternehmen sagt, dass es "eine neue Hülle entworfen hat, die genau den Kameramodifikationen des iPhone XS entspricht".



Aktuell gibt es selbst im Apple Store nur sehr wenige Hüllen für das iPhone XS: Neben den relativ teuren Apple-Hüllen verkauft noch Otterbox zwei Modelle für das neue iPhone. Wer eine eng anliegende Hülle will, soll darauf achten, dass diese explizit für das iPhone XS gemacht wurde, ansonsten droht eine böse Überraschung.

Hier finden Sie unsere Übersicht der iPhone XS Max Hüllen .