NordVPN-Schlussverkauf: 2-Jahres-Paket zum Sparpreis - noch für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

Unter den VPN-Anbietern ist NordVPN so etwas wie der „Rolls-Royce“. Wieso das so ist und warum Interessenten nur noch für kurze Zeit die Chance haben, das 2-Jahres-Paket mit dem speziellen 68%-Rabatt zu buchen, erfahren Sie heute auf der Macwelt!

Ständige Innovationen und Features sowie eine moderne und sehr simple Oberfläche auf iOS, iPadOS und macOS können nicht viele VPN-Anbieter vorweisen. NordVPN ist zwar nicht der günstigste Provider, dafür aber einer, der es ernst meint mit Datenschutz und Funktionsumfang. Also perfekt für Apple-Nutzer, die Wert auf rundum geschliffene Software legen!

Passend dazu weisen wir heute gerne nochmals auf den "Final Sale“ des 2-Jahres-Paketes von NordVPN hin, der schon nächste Woche endet, wie uns der Anbieter verraten hat.

Das bringt Ihnen ein VPN

Kurz und auf den Punkt gebracht profitieren VPN-Nutzer in folgenden Bereichen:

Verschlüsselt surfen: Ihre Surf-Daten sind sogar im öffentlichen WLAN und vor dem Internetprovider unsichtbar.

Tracking verhindern: Schluss mit Nachverfolgung Ihrer Aktivitäten im Web.

IP-Adresse maskieren: Ihr Standort ist für Dritte nicht mehr sichtbar. So verhindern Sie Tracking, Spionage und blockierte Inhalte.

Geoblocking umgehen: Webseiten, Serien und Dienste vom Ausland nutzen und Recherchen „wie im Ausland“ anstellen.

Datentransfer noch sicherer: Beim Versenden oder Hochladen von sensiblen Daten hilft die VPN-Verbindung ebenso.

Sicheres Gaming: VPN schützt vor DDoS-Angriffen.

Vergrößern NordVPN ist auch für iOS und Android verfügbar © NordVPN

Wieso genau NordVPN?

Wir haben oben etwas plakativ vom Rolls-Royce der VPNs gesprochen. Im Dschungel der VPN-Anbieter kann sich NordVPN durch folgende Features erfolgreich hervortun:

Dark Web Monitoring: Nutzer werden alarmiert, wenn eigene Zugangsdaten öffentlich bekannt wurden

Kinderleicht zu bedienen

Mehr als 5.500 Server in 59 Ländern

Wechsel der IP-Adresse erlaubt Zugriff auf deutsche Medienangebote im Ausland oder Nutzung von günstigeren Tarifen beispielsweise bei Reisebuchung

Verfügbar auf 6 Geräten mit nur 1 Lizenz

CyberSec: Blockiert Werbung und Malware im Web

Apps für Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, Smart TV, Extensions für Chrome und Firefox

Risikofrei ausprobieren mit 30 Tagen Geld-zurück-Garantie

Kundenservice auf Deutsch 24/7

Strenge No-Log-Richtlinie: NordVPN speichert keine Nutzerdaten (PwC Switzerland Studie)

Double VPN: Zweifache Verschlüsselung für mehr Schutz

Sieger beim Speedtest

Support für Onion over VPN

Kill Switch: Überwacht deine Verbindung als Verteidigungssystem

Dedizierte IP-Adresse (Auf Wunsch)

Funktioniert auch in China

Vergrößern Bei NordVPN stehen über 5.500 Server in 59 Ländern zur Auswahl © NordVPN

Was passiert bei einer VPN-Verbindung überhaupt?

Angenommen, Sie fahren mit dem Auto eine Straße entlang. Über Ihnen kreisen aber ständig Helikopter (Internetprovider, Hacker, Tracker, Arbeitgeber, Webseiten, …), die Ihre Aktivitäten und Ihr Ziel beleuchten. Manche verkaufen diese Daten sogar. Jetzt fahren Sie in einen Tunnel (VPN-Anbieter), welcher Sie vor jenen Dritten schützt. So in etwa funktioniert ein Virtual Private Network (VPN).

Technisch übersetzt bedeutet das: Ihre IP-Adresse wird beim Surfen über einen externen Server geleitet, welcher zum Ansprechpartner für Dritte wird. Ein virtueller Server schaltet sich also dazwischen, sodass Sie nicht mehr direkt in einer Verbindung mit Webseiten oder Diensten stehen. In Wirklichkeit ist das Ganze noch etwas komplizierter, weil die Verbindung zusätzlich verschlüsselt wird.

Bei der Technologie handelt es sich um keinen modernen Hype: VPNs kommen seit mehr als 20 Jahren zum Einsatz, um Universitäten und Firmennetzwerke zu verbinden. Wenn wir nun von NordVPN und anderen VPN-Anbietern sprechen, dann meinen wir damit eine günstige Lösung für Privatleute, um diese Technologie zu verwenden. Nämlich über einen VPN-Anbieter, der eine virtuelle private Verbindungen per App oder Plug-In anbietet.

Nur noch für kurze Zeit: NordVPN 68 % günstiger

Mit dem aktuellen Schlussverkauf des 2-Jahres-Paketes von NordVPN läutet der Anbieter die letzten Tage ein, in denen man noch sehr günstig an das VPN-Abo gelangt. Die Aktion läuft noch bis 13. Mai. Wir empfehlen Interessenten also, möglichst noch jetzt mit Rabatt zu buchen.