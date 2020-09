Nur Mittwoch: Acht Eve-Produkte in den Amazon-Tagesangeboten

Thomas Hartmann

Außerdem gibt es heute vom Münchner Hersteller Eve Systems als Blitzangebot bei Amazon: Eve Button (um 20 Prozent reduziert) sowie Eve Extend (um 15 Prozent reduziert).

Vergrößern Eve Thermo © Eve

Eine ganze Reihe seiner Produkte hat Eve Systems heute als Angebot des Tages bei Amazon.de eingestellt, so etwa Eve Aqua als smarte Bewässerungssteuerung, die per Apple Home App oder Siri funktioniert und das automatische Bewässern mit Zeitplänen besorgt, dabei eine einfache Bedienung verspricht und Fernzugriff gestattet. Unterstützt wird neben HomeKit auch Bluetooth. Diese gibt es am Mittwoch für gut 62 Euro statt knapp 100 Euro .

Fündig wird man auch mit Eve Thermo, ein smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerung, keine Bridge erforderlich. Dieses bietet zudem ein integriertes Touch-Bedienfeld, Bluetooth Low Energy und Unterstützung für Apple HomeKit, Kosten heute: gut 44 statt knapp 70 Euro .

Ein weiteres Beispiel: Eve Room als Raumklima- und Luftqualitäts-Monitor zum Kontrollieren von Luftqualität (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dieses kommt mit E-Ink-Display, es ist ebenfalls keine Bridge erforderlich, dafür Unterstützung für Apple HomeKit. Am heutigen Mittwoch kostet das knapp 63 Stadt fast 100 Euro .

Weitere Angebote findet man, wenn man in Amazon mit den Begriffen sucht: Eve Motion – Eve Water Guard – Eve Energy – Eve Light Switch – Eve Door & Window. Für alle gilt die Preisreduzierung nur heute.

Und als Blitzangebote gibt es wie schon erwähnt Eve Button als smarte Fernbedienung zur direkten Steuerung von HomeKit-Geräten und Szenen ( gut 45 statt knapp 50 Euro ) sowie Eve Extend, ein Bluetooth Range Extender für Apple HomeKit-fähige Eve-Geräte, erhöht die Reichweite, Preis heute: knapp 47 statt sonst etwa 50 Euro .