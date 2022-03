O2-Deal: iPhone SE 3 für effektiv 241 Euro vorbestellen

Michael Rupp

Das iPhone SE 3 bietet brandneue Apple-Technik im bewährten Design. Als Vorbesteller sparen Sie bei O2 satte 278 Euro. Statt 519 Euro zahlen Sie effektiv nur 241 Euro für das Modell mit 64 GB und Free-M-Tarif. On top gibt’s 100 Euro Wechselbonus und bis zu 500 Euro für Ihr Altgerät.

Vergrößern Apple iPhone SE 3 (2022) © Apple

Sie wünschen sich ein iPhone zum günstigen Einstiegspreis? Und Sie bevorzugen kompakte Handys? Dann kommt der Vorbesteller-Deal von O2 für Sie genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Mobilfunkprovider bietet das neueste Apple-Smartphone für den kleinen Geldbeutel an. Sie zahlen effektiv nur 241 Euro für das iPhone SE 3 im Bundle mit dem Free-M-Tarif.



Zur Vorbestellaktion für das iPhone SE 3 bei O2

So kommen Sie auf die 241 Euro: Für das iPhone SE 3 mit Free-M-Tarif und 20 GB 5G-Datenvolumen zahlen Sie 39,99 Euro monatlich bei 24 Monaten Laufzeit. Der Tarif allein kostet 29,99 Euro im Monat. Der Aufpreis für das iPhone SE 3 beträgt somit 10 Euro. 24 Monate mal 10 Euro macht effektiv 240 Euro plus den symbolischen 1 Euro für die Geräteanzahlung. Bei Apple zahlen Sie 519 Euro, also 278 Euro mehr!

Wichtig: Der iPhone-SE-3-Vorverkauf ist am 11. März um 14 Uhr gestartet. Verfügbar ist das Gerät dann ab dem 18. März. Denken Sie beim Vorbestellen an die Goodies 100-Euro-Wechselbonus und bis zu 500 Euro für Ihr bisheriges Handy.

Deshalb brauchen Sie das neue iPhone SE 3

Apple hat diese Woche endlich das iPhone SE der dritten Generation vorgestellt. Das iPhone für Normalos bietet die neueste Chip-Technologie im klassischen Formfaktor bei Display und Gehäuse. Kaufentscheidende Argumente neben dem Super-Preis in der O2-Aktion sind Apples performanter A15-Prozessor und Highspeed-Datenfunk mit 5G/LTE. Außerdem ist Touch-ID zum Entsperren per Fingerabdruck oft praktischer als die Gesichtserkennung in den teuren iPhone-Modellen.

Das sprich für den iPhone-SE-Deal von O2

Gehen ein paar Abstriche bei den Foto- und Videofunktionen und dem Display gegenüber dem iPhone 13 für Sie in Ordnung, liefert das iPhone SE 3 genau die richtige Mischung:

Leichtes und handliches iPhone

Aktueller A15-Prozessor, 4 GB RAM

Schneller 5G-Datenfunk

Touch ID, funktioniert auch mit Gesichtsmaske

keine Notch

Einfache Bedienung mit Home-Button

Schnellladefunktion von 0 % auf 50 % in 30 Minuten

günstiger Preis bei O2

Ideal für Einsteiger, als Firmenhandy und für Kinder

100 Euro Wechselbonus bei O2

bis zu 500 Euro für Ihr Altgerät

Hier zeigen Wir Ihnen , weshalb das "alte" Design des iPhone SE 2022 noch modern ist. Und hier erfahren Sie , wofür das „SE“ beim iPhone SE steht.

iPhone SE 3 jetzt bei O2 vorbestellen