O2 macht neues iPad 9 und Pro erschwinglich – mit 5G-Datentarif

Michael Rupp

Sie wollen das neue iPad 9 oder ein iPad Pro günstiger kaufen und nicht alles auf einmal bezahlen? Dann sollten Sie sich diese Tarif-Bundles ansehen mit 5G und Ratenzahlung.

Vergrößern iPad-Tarifbundle: O2 macht neue iPads erschwinglich © Apple

Es gibt keinen Zweifel: Das iPad ist eine der größten Erfolgsgeschichten Apples und geht mit dem iPad 9 mit LTE in die nächste Runde. Mit keinem anderen Gerät gelang es dem Technologiekonzern aus Cupertino, sich gegenüber der Konkurrenz mit so großem Abstand zu behaupten. Tablets anderer Hersteller scheinen wie Blei in den Regalen zu liegen.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein iPad anzuschaffen, sollte bei O2 vorbeischauen. Der Mobilfunkprovider bietet das iPad 9 LTE im attraktiven Bundle mit Rundum-Sorglos-Tarif für mobiles Surfen ab 24,24 Euro (bei 48 Monatsraten) und 55,98 Euro Einmalzahlung an. Benötigen Sie mehr Rechenpower, greifen Sie zum iPad Pro 11" LTE , das Sie als Tarifkombination ab schlanken 28,75 Euro und 79,98 Euro Einmalzahlung bekommen.

Das iPad 9: Altes Design aber tolle Frontkamera und mehr Leistung

Das iPad der 9. Generation mit gestochen scharfem 10,2-Zoll-Retina-Display, True-Tone-Farbwiedergabe und 2160 x 1620 Pixel Auflösung (264 ppi) ist das Basismodell unter den iPads. Es ist ideal, wenn Sie ein schnörkelloses, schnelles und zuverlässiges Tablet suchen, das beim Nutzwert und Medienangebot überzeugt.

Highlights des verbesserten Modells sind das helle Display und die erstklassige Frontkamera für Videokonferenzen. Es sieht gut aus, passt in jede Tasche und die Prozessor- und Grafikperformance sind prima. Das Gehäuse hat gerade die richtige Größe, um es im Sitzen, Liegen oder am Schreibtisch zu verwenden. Der Akku ist ein Marathonläufer und die Fülle an Zubehör einschließlich Apple Pencil (1. Generation) und Smart Keyboard überwältigen.

O2 hat sich einen cleveren iPad-9-Tarifkonfigurator ausgedacht, mit dem Sie die für Sie passende Tarifkombination finden. Und so geht’s beim Apple iPad 9:

Die beste iPad-Tarifkombination finden

Speichergröße: Gehen Sie auf die O2-Seite . Legen Sie die iPad-Speichergröße fest – 64 oder 256 GByte. Monatsraten: In wie vielen monatlichen Raten möchten Sie das iPad abbezahlen: 24, 36, oder 48 Monate? Egal welches Ratenmodell Sie wählen – Sie zahlen keine Zinsen und der iPad-Gesamtpreis ist immer gleich. Mobilfunktarif: Sollen es 3, 20 oder 60 GByte Highspeed-Datenvolumen mit 4G LTE/5G sein? Sparen: O2 gewährt Ihnen auf die gesamte Laufzeit des iPad-Ratenplans (24, 36 oder 48 Monate) einen Preisnachlass.

Super Sache: Sie sehen sofort, wie hoch die monatlichen Kosten sind und welche Einmalzahlungen anfallen. Probieren Sie aus, wie sich eine andere Ratenlaufzeit oder ein anderer Tarif auswirken.

Anti-Neppmerkmale von O2 sind dabei:

Die Ratenzahlung läufig unabhängig vom Tarif – Sie können nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit den Tarif also kündigen.

Haben Sie das Handy abbezahlt, zahlen Sie nur noch für den Tarif („Tag Nix“).

Ersparnis iPad 9:

Tatsächlich beträgt die Gesamtersparnis im Tarifbundle mit 24 Monaten Ratenzahlung für Neukunden nur 7 Euro (und mehr) im Vergleich zu einem Einzelkauf ( mit dem günstigsten Online-Angebot gerechnet ). Der Vorteil liegt hier klar in der Ratenzahlung. Wenn Sie eine längere Ratenzahlung wählen, also 36 oder 48 Monate, wird die monatliche Belastung recht gering (nur 24,24 Euro bei 48 Monaten).

Achtung: Für O2-Bestandskunden lohnt dieses Angebot nicht. Mit den aktuellen Rabatten auf den Abschluss von O2-Datentarifen fahren O2-Bestandskunden besser, wenn sie Tarif und iPad einzeln kaufen!

Ersparnis iPad Pro:

Bei diesem Angebot hingegen gibt es eine Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf: Neukunden sparen mindestens 159 Euro , wenn Sie das Kombipaket mit 24 Monaten Ratenzahlung wählen. Für O2-Bestandskunden lohnt ein Kauf auch hier wieder nicht. Falls Sie schon O2-Kunde sind, empfehlen wir, den O2-Datentarif my Data M 20 GB für nur 9,99 Euro monatlich einzeln zu buchen und das iPad Pro dann separat zu kaufen.

Unsere Einschätzung: Spannendes iPad-Tarifbundle

Mit dem iPad 9 LTE samt O2-Tarif oder dem iPad Pro 11" LTE können Sie überall und jederzeit Spaß haben und produktiv arbeiten. Durch das Tarifbundle steigen Sie sofort und ohne großes Investment mit einem iPad 9 oder iPad Pro 11" mit LTE-Datenfunk ein. Ihr bisheriges Tablet können Sie im O2-Angebot kostengünstig durch ein schnelleres iPad mit besserem Akku und Display ersetzen. Im Zusammenspiel mit der auf das iPad abgestimmten O2-Datenflatrate surfen Sie innerhalb von Deutschland so oft und so lange Sie möchten, streamen Musik, sehen Videos oder spielen online.

