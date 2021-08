Ohne eigenen Mac: macOS Monterey im Browser ausprobieren

Thomas Hartmann

Bis das nächste Apple-Betriebssystem macOS Monterey erscheint, dauert es noch eine Weile. Als Webanwendung hat es schon jemand nachgebaut.

Vergrößern macOS Monterey © Apple

Zwar gibt es von Apple selbst eine Vorschau auf das kommende macOS 12 Monterey . Doch ist diese statisch und zeigt im Wesentlichen Screenshots mit nur gelegentlichen Animationen. Weiter geht dagegen ”Mac OS Monterey Web”, das man im Browser hier aufrufen kann . Vor schwarzem Hintergrund und mit Apple-Logo startet dann eine Repräsentation des kommenden Apple-Betriebssystems mit dem passenden Hintergrund und der Neugestaltung der Dock-Icons.

Programmiert wurde das Projekt von ”{PuruVijay}.svelte”, hier der Eintrag auf Twitter . Wie es aus diesem Namen schon ersichtlich sein soll, war Grundlage für die Erstellung das Open-Source-Webframework Svelte , das demnach als Compiler fungiert, der den Quellcode ”in imperativen Java Script Code” umwandelt.

Die Entwicklerin hat nach eigener Aussage noch nie einen eigenen Mac oder ein Macbook besessen und wollte sich ”den schönsten Aspekt von macOS” selbst basteln – den Desktop, für sich selbst (”I’ve always been very fascinated with macOS, and have never owned a Mac/book. So I'm making the most beautiful aspect of macOS, it's desktop, myself. For web”). Die Inspiration dazu sei von der Simulation für WinXP gekommen.

Freilich funktioniert auf der schönen Mac-Monterey-Oberfläche noch nicht allzu viel. So lassen sich beispielsweise der Rechner und der Kalender aufrufen, aber keine konkreten Eintragungen oder gar Rechenvorgänge beginnen. Bei vielen Apps wie Safari heißt es lediglich ”coming soon”. Insofern ist die Seite bisher mehr zum Bestaunen der schicken Erscheinung nützlich. Das Dock immerhin ist bereits animiert. Die drei Icons unten rechts führen jeweils zu mit dem Projekt verbundenen Webseiten – dies aber im Tab oder Fenster außerhalb der Simulation.

Mehr oder weniger funktionsfähige Simulationen von älteren Mac-Systemen auf Browserbasis gibt es öfter im Netz – zum Beispiel hier von System 7.0.1 auf einem ”klassischen Macintosh” . Oder auch hier im Web-Archive.org .

Sehr schön auch die nostalgische Erinnerung an iOS 4 .

Und vielleicht erinnert sich noch jemand an ein sehr frühes Projekt, das ursprüngliche Mac-OS X ebenfalls in einer Web-Anwendung darzustellen, als dieses noch ganz ”frisch” war – damit bekam man damals zumindest einen Vorgeschmack auf das kommende Apple-Betriebssystem, leider finden wir dazu keine Spur mehr. Vielleicht erinnern sich unsere geneigten Leser:innen?