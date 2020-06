Halyna Kubiv

Der japanische Hersteller verstößt seine Kamerasparte an eine externe Firma. Vor allem Smartphone-Kameras sind die Ursache für die Krise.

Vergrößern Olympus trennt sich von seiner Kamerasparte © gut-fotografieren.de

Olympus macht Schluss mit seinem Kamerageschäft. Die Sparte wird an Japan Industrial Partners (JIP) ausgelagert. Durch die so schlankere Struktur solle so die unrentable Kamerasparte wieder auf Erfolgskurs gebracht werden, so die Hoffnung der Olympus-Manager.

Somit endet eine Ära, die 1936 mit den Kamera „Semi-Olympus I“ begann. Olympus CEO Yasuo Takeuchi hat bereits letztes Jahr gesagt, dass man über eine Ausgliederung der Kamerasparte nachdenkt. Nun soll die Kamerasparte am Ende des Kalenderjahres 2020 an JIP übergeben werden. Auf Nachfrage vom FotoMagazin ( Siehe News ) teilte Olaf Kreuter, Leitung Consumer Marketing Deutschland, Österreich und Schweiz mit, dass Olympus Imaging die Geschäfte wie gewohnt fortführen wird. Zudem habe JIP bereits andere Unternehmen wieder zum Erfolg geführt. Olympus nimmt zudem in einem Schreiben offiziell Stellung ( siehe PDF-Dokument ).

Keine Olympus-Kameras in Korea

Normal läuft das Geschäft für Olympus zumindest in Südkorea nicht weiter. Olympus Korea hat bekannt gegeben, dass es sich aufgrund der einbrechenden Verkäufe aus dem Kamerageschäft in Südkorea zurückzieht. Das berichtete die Korea Times . Demnach stellt Olympus Korea zum 30. Juni 2020 sein Imaging-Segment ein. Stattdessen soll mit allen Kräften das Geschäft mit optischen und wissenschaftlichen Geräten vorangebracht werden. Die Olympus-Serviceeinrichtung bleibt in Korea bis zum 31. März 2026 in Betrieb bleiben.

Bald weltweit keine Olympus-Kameras mehr?

Die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf die strauchelnde Kameraindustrie. Es bleibt zu hoffen, dass die Kamera-Sparte von Olympus tatsächlich wie gehofft gestärkt aus dieser Ausgliederung hervorgeht.