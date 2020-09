One und ARD-Mediathek: Serien-Neustarts im Herbst

Thomas Hartmann

Zum Herbstanfang startet One mit Serien wie "Parlament", der ersten fiktionalen One-Co-Produktion, acht deutschen (Free-)TV-Premieren und Eventprogrammierungen.

VergrĂ¶ĂŸern Die dritte Staffel "Der stumme Tod" bald in der Mediathek © ARD

One ist ein Fernseh-Zusatzangebot der ARD Mediathek im digitalen Satelliten-, im Kabelfernsehen sowie im IPTV und will vor allem Serienfans in Deutschland ansprechen. Als linearer Kanal will man mit den Möglichkeiten einer flexiblen Programmierung die Voraussetzung schaffen, Kaufserien auch im Non-Linearen einem breiten Publikum anzubieten. Dazu gehören auch nationale und internationale Comedy, Spionagethriller, eine Familiensaga und Dramedy in Erstausstrahlung sowie ausgewÀhlte Wiederholungen in der Prime Time.

In ”Parlament” beginnt der junge Franzose Samy seinen neuen Job als Parlamentarischer Assistent im EuropĂ€ischen Parlament und taucht tief ein in die "Brussels Bubble". Dabei lernt er auf die harte, aber oft auch unfreiwillig komische Art die wichtige Arbeit der Menschen "in der zweiten Reihe" in BrĂŒssel kennen, heißt es in der Pressemitteilung fĂŒr den WDR , bei dem die redaktionelle ZustĂ€ndigkeit liegt. ”Parlament” ist eine europĂ€ische Co-Produktion unter Beteiligung von One und WDR mit Christiane Paul in der Hauptrolle. Die Serie "Parlament" lĂ€uft ab dem 6. Oktober und ” Online first ”. Die mehrsprachige Polit-Comedy aus Deutschland/Frankreich/Belgien (2020) lĂ€uft in 10 × 30 Minuten als deutsche Erstausstrahlung.

Weitere Serien sind ”Catastrophe” ab dem 15. Oktober und online first, eine Comedy-Serie aus Großbritannien (2015) in 24 × 25 Minuten in vier Staffeln als deutsche Free-TV-Premiere, Ausstrahlung auch im englischen Originalton oder Berlin Station – ab dem 10. November. Auch ”Die Kennedys” als Eventprogrammierung zur US-PrĂ€sidentschaftswahl am 31.10. und zu weiteren Terminen sowie alle drei Staffeln der Erfolgsserie ”Babylon Berlin” ab dem 23.09. (immer mittwochs um 22 Uhr in Doppelfolgen und in der ARD Mediathek) gehören zum Programmangebot. Alle Detailinfos ĂŒber die Serien, Strafen und Folgen sowie die verschiedenen Zeiten finden sich auf der oben verlinkten Pressemitteilung.