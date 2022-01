Only Office 7.0: Open-Source-Büropaket mit neuen Funktionen

Thomas Hartmann

Only Office 7.0 bietet unter anderem Passwortschutz in Tabellenkalkulationen und Verbesserungen bei der Zusammenarbeit.

Vergrößern Only Office © Ascensio System

Only Office ist laut Wikipedia ein Online-Office, Plattform für Dokumenten- und Projektmanagement, CRM-System und E-Mail-Client. Als Open Source wird es von Ascensio System SIO mit Hauptsitz in Riga, Lettland, entwickelt. Im Rahmen kostenloser Verfügbarkeit ist es eine Alternative zu Libre Office oder auch Open Office, es gibt aber auch kostenpflichtige Angebote vom Entwickler.

So erhält man die kostenlose Desktop-Office-Suite zur Bearbeitung von Dokumenten und Teamwork für die professionelle Arbeit an Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Präsentationen und ausfüllbaren Formularen unter Windows, Linux und macOS. Einen ersten Eindruck zur Arbeit mit dem Büropaket, das sich in der Erscheinungsweise an Microsoft Office orientiert, bekommt man in diesem kurzen, englischsprachigen Video:

Apps für iPhone und iPad, Server für daheim

Der Entwickler verspricht ein Paket, drei Editoren und viele Funktionen: Öffnen, Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten jeder Größe und Komplexität. Unterstützung aller gängigen Formate: DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX, ODP und andere. Mittels der auf Registerkarten basierenden Benutzeroberfläche lässt sich demnach in ein und demselben Fenster an mehreren Dateien gleichzeitig arbeiten. Außerdem soll es Kompatibilität mit den Formaten von Microsoft Office geben. Auch Zusammenarbeit in Echtzeit in unterstützten Clouds soll damit möglich sein. Eine offizielle Liste dazu findet man hier . Aber auch mit Cloud-Anbietern wie Dropbox, Google Drive oder One Drive soll es funktionieren.

Dazu kommen Apps für iPhone und iPad sowie für Android-Mobilgeräte oder Laptops .

Trotz der kostenlosen Angebote will der Entwickler auch Geld verdienen, dafür gibt es etwa die Home-Server-Lizenz für einmalig 139 Euro für bis zu zehn Nutzende. Deutlich teurer wird es mit der Enterprise-Edition zum Preis von 1520 Euro. Ferner werden wie für die Cloud-Services auch andere Preismodelle auf der Webseite vorgestellt.

Zum Download der Desktop-Versionen geht es hier , dort finden sich auch die jeweiligen Systemvoraussetzungen für Windows, macOS und Linux.