Oprah Winfrey: Talkshow zu Covid-19

Peter Müller

Apple TV+ hat ein neues Talkformat: Oprah Winfrey spricht mit Experten und Betroffenen über die Pandemie.

Vergrößern Talkshow auf Apple TV+

Sicher, man kann, um in Sachen Covid-19 auf dem Laufenden zu bleiben, im hiesigen öffentlich-rechtlichen TV die einschlägigen Nachrichtensendungen und Magazine sehen und hie und da noch eine der Talkshow,s die den Erkenntnisgewinn aber selten noch vertiefen. Oder man schaltet Apple TV+ ein und sieht die US-Talk-Königung Oprah Winfrey dabei zu, wie sie mit Experten und Betroffenen spricht - aus ihrem HomeOffice heraus, in das sie sich seit einer Woche in freiwilliger Isolation begeben hat. "Wie kommen wir vernünftig durch eine Krise und gleichzeitig halten uns dabei an uns selbst und unserer Menschlichkeit fest?", fragt das Motto des neuen Formats. "In dieser Serie führt Oprah Ferngespräche mit Experten und Alltagsmenschen, um Einsicht, Bedeutung und konkrete Ratschläge für den menschlichen Geist zu vermitteln." In einer ersten Folge spricht Oprah mit dem positiv auf Covid-19 getesteten Schauspieler Idris Elba und seiner Partnerin Sabrina Dhowre über die Erfahrungen in der Quarantäne.