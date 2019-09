Optimieren Sie Ihre PDF-Bearbeitung mit PDFelement 7 – Anzeige

.

Falls Ihnen Apples integriertes Vorschau-Tool zum bearbeiten Ihrer PDFs nicht mehr ausreicht, wird Ihnen PDFelement 7 weiterhelfen.

Anzeige Vergrößern Optimieren Sie Ihre PDF-Bearbeitung mit PDFelement 7 © Wondershare

Das brandneue PDFelement 7 für Mac ist ab sofort verfügbar. Im folgenden Video zur neuesten Version der beliebten PDF-Software, können Sie sehen wie Sie mithilfe von PDFelement 7 Ihre PDF-Bearbeitung optimieren können.

Jetzt zugreifen: Macwelt-Leser erhalten für eine begrenzte Zeit bis zu 50% Rabatt auf PDFelement 7 für Mac.

Apples integriertes Vorschau-Tool ermöglicht einfache PDF-Bearbeitung und eignet sich hervorragend für das Anzeigen mehrerer Dokumente auf einmal. Und auch das Konvertieren in gängige Formate wie JPEG, PNG und TIFF sowie das Einfügen von Anmerkungen mit Formen, Pfeilen, Text und mehr ist damit gut gelöst. Wenn Sie jedoch erweiterte PDF-Bearbeitungsfunktionen benötigen, zum Beispiel die Möglichkeit, Text, Bilder, Links und mehr einfach zu bearbeiten, so bietet Ihnen PDFelement 7 viele tolle Funktionen, die Sie in Apples Vorschau-Funktion nicht finden…

Vergrößern PDFs bearbeiten mit PDFelement 7 © Wondershare

Apples PDF-Vorschau vs. PDFelement 7 PDF-Bearbeitung

Wie Sie im obigen Video sehen, ist die Bearbeitung von Text, Bildern und Links in Ihren PDFs mit PDFelement 7 so einfach wie in jeder gängingen Textverarbeitungs-Software. So haben Sie Zugriff auf erweiterte Anmerkungswerkzeuge wie Radiergummi, Schwärzen, Popups, Stempel, Notizen und eine riesige Sammlung von Formen, mit denen Sie arbeiten können. Die Tools bieten Ihnen alles Nötige, um PDFs auf nahezu jede erdenkliche Weise zu bearbeiten.

PDFelement verfügt außerdem über eine integrierte OCR-Technik (optische Zeichenerkennung), mit der Sie gescannte PDFs selbst mit geringer Qualität in durchsuchbaren und vollständig bearbeitbaren Text verwandeln:

Vergrößern OCR in PDFelement 7 © Wondershare

Mit der App können Sie weiterhin PDFs erstellen, konvertieren und ausfüllen. Danach haben Sie durch die Software die Möglichkeit Ihre Arbeit mit anderen zu teilen. Wenn Sie Formulare in PDFelement 7 erstellen, können Sie einen erweiterten neuen Satz von Werkzeugen nutzen, die speziell für das Erstellen der verschiedenen Elemente in Formularen entwickelt wurden. Dazu gehört die Möglichkeit, interaktive Aufklappmenüs, Kontrollkästchen, Auswahlknöpfe und mehr hinzuzufügen und so ein vollständig angepasstes Formular für fast jeden Zweck zu erstellen.

PDF-Erstellung, Datenextraktion und Konvertierung per Stapelverarbeitung der App ermöglichen es Ihnen, mehrere PDFs auf einmal zu erstellen, umzubenennen und zu konvertieren oder ein einzelnes PDF aus mehreren Dateien zu erstellen. So sparen Sie eine Menge Zeit, wenn Sie oft Daten aus verschiedenen Dateien extrahieren müssen, um ein neues PDF-Dokument zu erstellen, aber auch, wenn Sie mehrere PDFs oder PDF-Varianten erstellen, umbenennen oder per Stapelverarbeitung konvertieren müssen.

Vergrößern Der Batch-Prozess von PDFelement 7 © Wondershare

Mit PDFelement 7 können Sie außerdem PDFs per Passwort sichern, um sensible Daten zu schützen und sicher mit anderen zu teilen. Die App enthält zusätzlich Funktionen zum einfachen und sicheren Anwenden digitaler Signaturen, Signaturfelder und Zeitstempel sowie die Möglichkeit, diese direkt an andere zum Signieren zu versenden.

Neue PDF-Bearbeitungsfunktionen in Version 7

Neu in der PDFelement-7-App ist die vollständig neu gestaltete, minimalistische Benutzeroberfläche, die noch einfacher zu bedienen ist als in früheren Versionen. Dazu kommen einige neue, herausragende Funktionen für die PDF-Bearbeitung, darunter auch verbesserte Funktionen um in Teams zusammenzuarbeiten samt einem brandneuen System für Kommentare und Markierungswerkzeuge, um Notizen und mehr in Ihren PDFs mit Teamkollegen und Mitarbeitern auszutauschen.

Vergrößern Vergleich mit Apples Vorschau-Funktion © Wondershare

Zudem gibt es Verbesserungen bei der Konvertierung von PDFs in Microsoft Office-Dateien. Dadurch werden Layout, Formatierung und Tabellen beim Konvertieren in Word-Dokumente oder Excel-Dateien genau beibehalten.

