Otto verschenkt vier Monate Apple Arcade gratis

Halyna Kubiv

Apple Arcade kostet bei Apple knapp 5 Euro im Monat, der Probezeitraum geht nur einen Monat.

VergrĂ¶ĂŸern Aktion von Otto mit vier Monaten von Apple Arcade © Apple / Otto

Etwas mehr Spielraum beim Ausprobieren bietet die aktuelle Kooperation zwischen Otto und Apple an. Unter diesem Link können alle neuen Nutzer ein kostenloses Probe-Abo fĂŒr gleich vier Monate erhalten. Danach wird der Zugang zu Apples Spielesammlung regulĂ€r 4,99 Euro pro Monat kosten.

Apple Arcade vier Monate gratis ausprobieren

Das Angebot ist nur in Deutschland gĂŒltig. Die Nutzer, die bereits einen kostenlosen Test-Monat von Apple erhalten haben, können nach dem Einlösen noch drei Monate Probe-Abo dazu bekommen. Dies hat in der Vergangenheit auch mit Apple Music funktioniert: Hatte man drei Monate Gratis-Abo ausgeschöpft, konnte man bei diversen Marketing-Aktionen zumindest einen oder zwei Monate zusĂ€tzlich freischalten, wenn bei der Aktion vier oder fĂŒnf Gratis-Monate angepriesen waren, also eine Differenz zwischen dem bereits ausgenutzten kostenlosen Zugang und der angebotenen Zeitspanne.

Nur die Abonnenten von Apple One können von dem aktuellen Angebot nicht profitieren, bei dem Abo ist Apple Arcade bereits dabei. Momentan ist ebenfalls ungewiss, wie lange die Aktion noch dauert bzw. wie lange der Link noch gĂŒltig ist.