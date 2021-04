PC-Markt wächst stark, Apple noch stärker

Peter Müller

Das erste Quartal des neuen Jahres war für den PC-Markt weltweit ein sehr absatzstarkes, melden Marktforscher.

Vergrößern Mac © AKA-PHOTO - shutterstock.com

Während das erste Quartal 2020 für den PC-Markt global eher ein maues war, legten die Hersteller aus bekannten Gründen über das Jahr deutlich zu. Die laut der Marktforscher von Gartner 69,9 Millionen verkauften PCs im ersten Quartal 2021 bedeuten ein Wachstum von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr – seit 2000, als Gartner erstmals Zahlen ermittelte, habe es kein größeres Plus gegeben.

Apple habe von Januar bis März weltweit 5,6 Millionen Macs verkauft und damit satte 48 Prozent mehr als im ersten Quartal 2020. Apple traf bekanntlich nicht nur auf eine durch die Pandemie bedingte höhere Nachfrage, sondern hatte mit den M1-Macs auch ein frisches Angebot. Der Marktanteil von 8 Prozent bedeutet weiter Platz vier, mit nach wie vor großen Abstand zu den Top 3 Lenovo (25,1 Prozent), HP (21,4 Prozent) und Dell (16,5 Prozent).

Apple kratzt an den Top 3 in den USA

Näher an den Spitzenplätzen ist Apple in den USA mit nunmehr einem Anteil von 15,1 Prozent. Im Heimatland habe Apple annähernd zwei Millionen Macs im ersten Quartal verkauft, 54 Prozent mehr als vor einem Jahr. Klar vorne liegen HP (27 Prozent) und Dell (26,6 Prozent), Lenovo mit 15,7 Prozent nur noch knapp vor Apple.

IDC bestätigt im Wesentlichen die Gartner-Zahlen , weicht aber in wichtigen Details davon ab. Demnach hat Apple im ersten Quartal 2021 6,7 Millionen Macs verkauft, was gegenüber den 3,2 Millionen Stück des Vorjahres ein Plus von 111 Prozent bedeutet. Den globalen Marktanteil errechnet IDC auf ebenso acht Prozent und Apples Position auf der vier.



Beide Unternehmen sehen das iPad nicht als PC an, Apple stünde sonst weit besser da. Doch auch der Hersteller selbst trennt Mac von iPad (und beide vom iPhone). Verkaufszahlen nennt Apple seit Jahren nicht mehr, nur noch Umsätze der Sparten. Die Bilanz für das März-Quartal wird Apple gegen Ende April vorlegen.