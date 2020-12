PC-WELT Xmas-Kalender am 17.12.: iPhone Manager als Gratis-Vollversion

.

Im Adventskalender der PC-Welt gibt es tolle Vollversionen oder Angebote! Schauen Sie täglich vorbei – es lohnt sich. Heute auch für iPhone-Nutzer.

Vergrößern Xmas-Vollversionen © Fotolia.com - oldmfeco

Der PC-WELT Vollversions-Kalender hat bereits mehrere Jahre Tradition: Auch in diesem Jahr finden Sie täglich vom 1. bis zum 24. Dezember 2020 bei uns eine (manchmal auch mehrere) neue, kostenlose Vollversion und/oder hervorragende, exklusive Angebote. Die Vollversionen decken dabei eine Vielzahl an Einsatzzwecken ab. Schon neugierig geworden? Dann räumen Sie schon mal Platz auf der Festplatte frei.

Die Xmas-Vollversion am 17.12.: DearMob iPhone Manager

Hinweis: Sie erhalten die Vollversion gratis am 17.12. von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr

Mit DearMob iPhone Manager lassen sich iPhone-Dateien ganz einfach übertragen, sichern, wiederherstellen und bearbeiten, ohne iTunes zu installieren. Sie können iOS-Dateien flexibler importieren, exportieren und verwalten. Egal, ob Ihre Zieldateien Fotos, Musik, Videos, Kontakte, SMS, Podcasts, E-Book, Kalender, Memos, Lesezeichen, Klingeltöne oder Apps sind, ist DearMob in der Lage, alle Verwaltungsaufgaben ohne Datenverlust zu erledigen.

Hier geht's zum PC-WELT Weihnachts-Kalender 2020 mit kostenloser Software und/oder tollen Angeboten (Nur in der Desktop-Version verfügbar)

WICHTIGER HINWEIS, falls sich bei Ihnen die Türchen nicht öffnen: Sollte nach einem Klick auf ein Türchen der Bildschirm grau und sich das Info-Fenster zur Vollversion nicht öffnen, dann könnte es daran liegen, dass unter Firefox die Funktion "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" in den Einstellungen auf "Immer" geschaltet wurde. Um das Problem zu beheben, klicken Sie in der Adressleiste auf das "Schutzschild"-Icon und klicken anschließend auf den Button "Schutz für diese Seite deaktivieren". Alternativ öffnen Sie die Firefox-Einstellungen, wechseln hier in den Bereich "Datenschutz & Sicherheit". Unter "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" können Sie nun per "Ausnahmen" die Website von pcwelt.de der Ausnahmeliste hinzufügen oder alternativ "Nur in privaten Fenstern aktivieren" auswählen, wodurch diese Funktion dann nur im privaten Surfmodus aktiv ist.