PS4-Controller mit dem Mac verbinden

Luna ? The Shadow Dust Mit handgezeichneten 2D-Grafiken ist das Spiel von schlichter Schönheit, die uns manchmal an die Illustrationen zum Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry erinnern. Bei "Luna – The Shadow Dust" handelt es sich um ein Puzzle-Adventure, das ganz traditionell mit der Maus gesteuert wird, auf komplexere Zugaben wie ein Inventar wird verzichtet. Dafür steuern wir neben unserer Hauptfigur auch ein seltsames kleines Tierwesen, das für die Lösung der Rätsel oft unverzichtbar ist. Wir finden uns der Spielbeschreibung zufolge nach einem tiefen Sturz am Rand der Welt wieder und müssen einen gigantischen Turm von innen und außen heraus erklimmen, der aus vielen mysteriösen Räumen und Schatten besteht. Auch diese können wir kreativ zu unserem Vorteil einsetzen.

Zwar rätselt man nur einige Stunden, trotzdem sind manche Puzzle ein bisschen anspruchsvoller, weil man über die verschiedenen Schritte die Übersicht bewahren muss. Doch machbar ist das alles, und mit älteren Kindern ist das durchaus auch als Familienspiel interessant, indem man gemeinsam vor dem Display sitzt und rätselt. Luna The Shadow Dust kommt komplett ohne Worte und Erklärungen aus, übrigens auch in dem überschaubaren Menü zum Spiel. Publisher des von Latern Studio entwickelten Games ist hierzulande Application Systems Heidelberg Erhältlich ist Luna The Shadow Dust außerdem im Mac App Store oder auf Steam zum regulären Preis von 20 Euro und ab Mac-OS X 10.9.