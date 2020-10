Pack & Smooch: ”Natürliche” Hüllen für iPhones im Jubiläumsrabatt

Thomas Hartmann

Pack & Smooch feiert zehnjähriges Jubiläum. Die Hamburger Manufaktur setzt ausschließlich natürliche Materialien wie Merino-Wollfilz und unbehandeltes, rein pflanzlich gegerbtes Rindsleder ein.

Vergrößern Kabeltasche Corriedale fürs iPad Pro © Pack & Smooch

So die Eigenbeschreibung des 2010 von Produktdesigner Clemens Burkert gegründeten Unternehmens, das er heute gemeinsam mit seinem Bruder Matthias Burkert leitet. Die junge Hamburger Manufaktur designt und fertigt demnach hochwertige Hüllen für Smartphones, Tablets und Laptops von Apple, Samsung und anderen Herstellern sowie Lifestyle-Accessoires. Die genannten natürlichen Materialien werden in der hauseigenen Werkstatt in Handarbeit verarbeitet, heißt es dort weiter: Vom Entwurf bis zum fertigen Ergebnis werden alle Produkte zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt – fair, umweltfreundlich und nachhaltig, so der Anspruch.

Zum zehnjährigen Bestand der Hamburger Firma gibt es nun für alle Kunden zehn Tage lang einen Rabatt von je nach Order insgesamt 20 Prozent auf alle Bestellungen im Onlineshop .

Dazu startet man direkt auf der Website des Anbieters und sucht oben eine Kategorie aus, die einen interessiert, wie Zubehör für Macbooks, iPhone und iPad, Tablets sowie Accessoires und Organisieren. Sogar ”natürliche” Alltagsmasken sind gerade im Portfolio enthalten. Hat man seine Wahl getroffen und ist am Ende der Bestellung, gibt man dort den Aktions-Code 10YPS ein, um insgesamt 2 × 10 Prozent Nachlass zu erhalten.