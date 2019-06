Pages, Numbers und Keynote: Großes Update für iWork

Peter Müller

Einen Tag nach den Public Betas für seine neuen Betriebssysteme legt Apple nun Updates für Pages, Numbers und Keynotes auf.

Vergrößern iWork: Pages, Numbers und Keynote gratis für macOS und iOS © Apple

Apple hat gestern Abend seine Produktivitätsapps der iWork-Suite für iOS und macOS in neuen Versionen veröffentlicht. Pages, Numbers und Keynote bekommen jeweils ihre eigenen Neuerungen, gemeinsam sind den Programmen aber neue Möglichkeiten beim Editieren von Tabellen, Listen und Text. Schriften lassen sich nun etwa mit Gradienten oder Bildern stylen. Aufzählungszeichen kann man selbst bestimmen und eigene Wörter der Rechtschreibkorrektur hinzufügen. Die Apps bekommen eine Art von Gesichtserkennung und platzieren Objekte in Bildern auf intelligente Weise. Die iOS-Version von Pages bekommt neue Möglichkeiten für den Apple Pencil, Numbers verspricht Verbesserungen bei Berechnungen und Keynote ermöglicht nun das anlegen von Masterfolien, wenn man gemeinsam an Projekten arbeitet.

Konkrete Neuerungen laut Apple Veröffentlichungsnotizen sind:

Pages (macOS)

Gestalten Sie Text, indem Sie ihn mit Farbverläufen oder Bildern füllen oder neue Umriss-Stile anwenden.

Kombinieren Sie Dokumente, indem Sie Seiten oder Abschnitte zwischen Dokumenten kopieren und einfügen.

Erstellen Sie Verknüpfungen von Texten zu anderen Seiten in einem Seitenlayoutdokument.

Platzieren Sie Bilder, Formen und Gleichungen inline in Textfeldern, damit sie sich mit dem Text bewegen.

Mit der Gesichtserkennung werden Objekte in Fotos intelligent in Platzhaltern und Objekten positioniert.

Wenden Sie eine Masterseite erneut an, damit Text- und Medienplatzhalter zu ihrem Standardstil und ihrer Position zurückkehren.

Erstellen Sie Bücher mit neuen Vorlagen für Romane (nur auf Englisch verfügbar).

Pages (iOS)

Gestalten Sie Ihren Text, indem Sie ihn mit Farbverläufen oder Bildern füllen oder neue Umriss-Stile anwenden.

Kombinieren Sie Dokumente, indem Sie Seiten oder Abschnitte zwischen Dokumenten kopieren und einfügen.

Fügen Sie Wörter zum Rechtschreibwörterbuch hinzu.

Erstellen Sie Verknüpfungen von Texten zu anderen Seiten in einem Seitenlayoutdokument.

Kopieren und Einfügen von Seiten oder Abschnitten zwischen Dokumenten.

Verwenden Sie neue Funktionen zur Diagrammbearbeitung, um den Stil einzelner Serien zu ändern, den Abstand zwischen den Spalten anzupassen, Trendlinien hinzuzufügen und vieles mehr.

Passen Sie das Aussehen der Zellrahmen in Tabellen an.

Platzieren Sie Bilder, Formen und Gleichungen inline in Textfeldern, damit sie sich mit dem Text bewegen.

Wählen Sie, ob der Apple Pencil zum Zeichnen verwendet wird oder zum Auswählen und Scrollen - oder wechseln Sie zwischen diesen Optionen durch Doppeltippen mit einem unterstützten Apple Pencil.

Mit der Gesichtserkennung werden Objekte in Fotos intelligent in Platzhaltern und Objekten positioniert.

Wenden Sie eine Masterseite erneut an, damit Text- und Medienplatzhalter zu ihrem Standardstil und ihrer Position zurückkehren.

Erstellen Sie Bücher mit neuen Vorlagen für Romane (nur auf Englisch verfügbar).

Numbers (macOS)

Erstellen Sie Verknüpfungen von Text zu anderen Blättern in Ihrer Kalkulationstabelle.

Heben Sie Ihren Text hervor, indem Sie ihn mit Verläufen oder Bildern füllen.

Fügt Zeilen zu gefilterten Tabellen hinzu.

Deutlich verbesserte Genauigkeit durch die verbesserte 128-Bit-Berechnungsmaschine.

Platzieren Sie Bilder, Formen und Gleichungen inline in Textfeldern, damit sie sich mit dem Text bewegen.

Mit der Gesichtserkennung werden Objekte in Fotos intelligent in Platzhaltern und Objekten positioniert.

Verbesserte Leistung bei der Bearbeitung und Sortierung von Tabellen.

Numbers (iOS)

Ändern Sie den Stil der einzelnen Serien im Diagramm, passen Sie den Abstand zwischen den Spalten an und fügen Sie Trendlinien hinzu.

Erstellen Sie Links zu anderen Blättern in Ihrer Kalkulationstabelle.

Gestalten Sie Ihren Text, indem Sie ihn mit Farbverläufen oder Bildern füllen oder neue Umriss-Stile anwenden.

Deutlich verbesserte Genauigkeit durch die verbesserte 128-Bit-Berechnungsmaschine.

Fügen Sie Zeilen zu gefilterten Tabellen hinzu.

Passen Sie das Aussehen der Zellgrenzen in der Tabelle an.

Platzieren Sie Bilder, Formen und Gleichungen inline in Textfeldern, damit sie sich mit dem Text bewegen.

Mit der Gesichtserkennung werden Objekte in Fotos intelligent in Platzhaltern und Objekten positioniert.

Wählen Sie, ob der Apple Pencil zum Zeichnen verwendet wird oder zum Auswählen und Scrollen - oder wechseln Sie zwischen diesen Optionen durch Doppeltippen mit einem unterstützten Apple Pencil.

Passen Sie Listen an, indem Sie aus neuen Aufzählungsarten auswählen, die Größe und Farbe der Aufzählungszeichen ändern, benutzerdefinierte Aufzählungszeichen erstellen, die Einzugsstufen anpassen und vieles mehr.

Wählen Sie Rechtschreibung lernen, um ein Wort zum Rechtschreibwörterbuch hinzuzufügen.

Keynote (macOS)

Gestalten Sie Ihren Text, indem Sie ihn mit Farbverläufen oder Bildern füllen oder indem Sie neue Umriss-Stile anwenden.

Platzieren Sie Bilder, Formen und Gleichungen inline in Textfeldern, damit sie sich mit dem Text bewegen.

Bearbeiten Sie Masterfolien während der Zusammenarbeit an einer Präsentation.

Erstellen und teilen Sie ein animiertes GIF, indem Sie eine oder mehrere Folien exportieren.

Speichern Sie benutzerdefinierte Formen für die Verwendung in anderen Präsentationen und greifen Sie mit iCloud auf diese auf jedem Gerät zu.

Erstellen Sie Themen, die Sie als Vorlage für neue Präsentationen verwenden können, und greifen Sie mit iCloud auf sie auf jedem Gerät zu.

Folien mit benutzerdefinierten breiteren Seitenverhältnissen werden nun besser im Foliennavigator, im Leuchttisch und im Präsentations-Display angezeigt.

Verbesserte Leistung bei der Zusammenarbeit an Präsentationen.

Bearbeiten Sie gruppierte Objekte während der Zusammenarbeit.

Unterstützung für vertikalen Text in Formen und Textfeldern in Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.

Keynote (iOS)