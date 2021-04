Paketzustellung in die Wohnung: Mit Smart-Schloss und Kamera

Halyna Kubiv

Paketdienste boomen, auch der Einzelhandel setzt auf die Online-Erfahrung, nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie.

Dass der Online-Handel und folglich Paketdienste boomen, ist kein Wunder. Schließlich waren ĂŒber Monate hierzulande die meisten GeschĂ€fte geschlossen. Doch selbst beim Umzug ins Home-Office besteht das Problem: Ist man kurz raus, landet im Briefkasten eine Benachrichtigung, dass das Paket vor der TĂŒr war, niemand jedoch zu Hause angetroffen wurde. Der EmpfĂ€nger muss nun seine Sendung in der nĂ€chsten Post-Filiale oder bei einem Nachbarn abholen.

Dieses Problem will nun die österreichische Post lösen. Zusammen mit dem Hersteller der smarten Schlösser Nuki und dem Smart-Kamera-Anbieter A1 will man ein Pilotprojekt starten, indem man die PĂ€ckchen bei den EmpfĂ€ngern direkt im Wohnzimmer abstellt. Die Integration mit Nuki sorgt dafĂŒr , dass der Zusteller ĂŒberhaupt in die Wohnung kommt. Die smarten Kameras ĂŒberwachen das Geschehen in den eigenen vier WĂ€nden, der EmpfĂ€nger wird nach Wunsch auf dem Smartphone darĂŒber benachrichtigt. Das smarte Schloss kann laut den Kooperationspartnern nur die Stamm-Zusteller in die Wohnung lassen. Diese stellen das Paket auf einer vereinbarten Matte im Flur oder im Vorraum, sodass die PrivatsphĂ€re des Kunden gewĂ€hrt bleibt. Die smarte Kamera startet das Video, sobald sich die TĂŒr öffnet und filmt, bis die TĂŒr wieder schließt. Per Stream kann der EmpfĂ€nger den ganzen Vorgang beobachten.

Zur Zeit sucht die Österreichische Post im Raum Wien, Graz und Niederösterreich nach Testwilligen, die das System ausprobieren können. Bis zu 23. Mai können sich die Nutzer mit der Postleitzahl 1, 2, 3 oder 80 bei der Post bewerben und sechs Monate lang das System ausprobieren. Die notwendigen GerĂ€te werden von der Post zur VerfĂŒgung gestellt, vor der Teilnahme mĂŒssen die Bewerber ĂŒberprĂŒfen, ob eigene WohnungstĂŒr mit dem Nuki Smart Schloss kompatibel ist. Die ausfĂŒhrlichen Teilnahmebedingungen sind unter diesem Link zu finden.