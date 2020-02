Parallels 15 mit zehn coolen Mac-Apps im Bundle ab 50 Euro

Halyna Kubiv

Der Entwickler von Virtualisierungssoftware startet eine Aktion, wobei die neueste Parallels-Version zusammen mit weiteren zehn Apps angeboten wird.

Vergrößern Parallels Promo © Parallels

Ab heute und bis zum 1. März um 8:59 Uhr erhalten alle Nutzer, die entweder Parallels Desktop 15 neu kaufen oder von einer älteren Version auf die aktuelle fünfzehnte umsteigen ein Paket aus zusätzlichen zehn Mac-Apps oder Jahreslizenzen dazu geschenkt. Die Aktion findet auf der Parallels-Webseite " Mac Promo Bundle " statt, dort sind weitere Konditionen und die Liste der Apps beschreiben. Beim Neu-Kauf sind rund 80 Euro fällig, beim Umstieg von einer älteren Parallels-Version dann rund 50 Euro. Dabei verschenkt der Anbieter folgende Apps im Wert von 1.058 Euro:

Parallels Toolbox für Mac und Windows, Parallels Access für iOS und Android, Mind Manager 12 für Mac, eine Jahreslizenz für den Familienzugang bei 1Password, Hype 4 Professional, eine Jahreslizenz von Twist, einer Slack-Alternative, Roxio Toast 18, die bekannte Brennsoftware für den Mac, eine Jahreslizenz für Intego Mac Internet Security X9, die bekannte Datenrettungssoftware Data Rescue 5 und PDF-Pen für Mac.

Wer schon eine Lizenz für 1Passwort bezahlt hat, kann sich mit dem Lizenz-Code nach dem Kauf von Parallels direkt an den Kundendienst von 1Passwort wenden ( support@1passwort.com ), nach Angaben von Parallels werden die Kosten bei dem entsprechenden Konto abgeglichen und ggf. zurückerstattet.

Abgesehen von Parallels Desktop und Toolbox lohnt sich das Bundle auf jeden Fall. Data Rescue 5 ist ein gutes Datenrettungsprogramm, die fünfte Version funktioniert auch mit macOS Catalina, das Tool kostet auf der Webseite des Entwicklers rund 108 Euro. PDF-Pen bietet neben den üblichen Vorschau-Optionen auch die Möglichkeit, PFDs zu bearbeiten und Texte in Bildern zu erkennen (OCR). Die Software kostet auf der Webseite des Entwicklers in der neuesten Version knapp 80 Euro. Parallels Desktop für Mac kostet auch ohne App-Bundle die gleichen 80 oder 50 Euro, so muss der Nutzer für die weiteren Apps nichts dazu zahlen.