Pareto Security: App checkt Sicherheitseinstellungen am Mac

Thomas Hartmann

Sind auf dem Mac alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen wie eine aktive Firewall getroffen? Sind wichtige Programme Up-to-date? Das und mehr checkt Pareto Security.

VergrĂ¶ĂŸern Security Check © Thaspol Sangsee / shutterstock.com

Pareto Security von Niteo bietet eine App, die im Hintergrund lĂ€uft und darauf achtet, dass wichtige Sicherheitschecks automatisch gemacht werden. Beispielsweise, ob die Firewall angeschaltet ist, wie es um Filesharing bestellt ist (das sollte nicht dauerhaft eingeschaltet sein), ob man an die File Vault aktiviert hat, ob der Bildschirmschoner mit Passwort rechtzeitig anspringt und vieles mehr, was der Entwickler in einer flotten Animation oder ĂŒbersichtlich hier  in Ruhe auf seiner Webseite einsehen lĂ€sst. Sogar, ob bestimmte Programme auf dem neuesten Stand sind, lĂ€sst sich damit automatisch ĂŒberprĂŒfen. Der Bestand an solchen Mac-Apps ist aber noch sehr begrenzt, bislang sind es 18, die man hier versammelt findet , darunter Adobe Reader, Firefox und Google Chrome oder auch Libre Office und Zoom.

App prĂŒft im Hintergrund

Ist die App erst einmal installiert, lĂ€uft sie unauffĂ€llig als ”Menulet” im Hintergrund und kann dort jederzeit aufgerufen und kontrolliert werden, wie es um den aktuellen Zustand bestellt ist. Um diese Sicherheit im Hintergrund immer zur VerfĂŒgung zu haben, lĂ€sst man die App am besten bei jedem Login automatisch starten. Welche Funktionen genau ĂŒberprĂŒft werden sollen, lĂ€sst sich in den Preferences einzeln anhaken oder abhaken.

Setapp – die besten Mac-Apps in einem Paket

Die App mit ihren insgesamt 36 Sicherheits-Checks richtet sich ausdrĂŒcklich an ”normale” Nutzende, nicht an ”Sicherheitsfreaks”. Die App kostet als Einzelplatzlizenz 15 US-Dollar (aktuell 17,85 Euro), sie ist auch Bestandteil des kostenpflichtigen Mac-App-Abodienstes Setapp



Speziell fĂŒr Teams gibt es eine siebentĂ€gige Probeversion mit 30 Tage-Geld-zurĂŒck-Garantie, diese ist fĂŒr mehrere Admin-Anwender:innen und Accountmanager:in mit unterschiedlichen Notifikationen per E-Mail oder SMS ausgestattet.