Passen neue Apple-Watch-Armbänder an alte Modelle?

Simon Lohmann

Passen die neuen Armbandgrößen auch auf alte Apple-Watch-Modelle? Wir haben beide neuen Größen getestet.

Vergrößern Die neuen Größen: 41mm und 45mm

So langsam kann man schonmal bei den Gehäusegrößen der verschiedenen Modelle der Apple Watch durcheinander kommen. Daher nochmal ein kurzer Überblick, in welchen Größen die verschiedenen Generationen erscheinen:

Series 3: 38 mm und 42 mm

Series 6/ SE: 40 mm und 44 mm

Series 7: 41 mm und 45 mm

Video-Beschreibung einblenden Die Apple Watch 7 kommt - allerdings nicht so, wie viele sie sich vorgestellt hatten. Eine krasse Revolution ist die neue Smartwatch jedenfalls nicht. Was sich alles geändert hat, erfahrt Ihr in diesem Video.

Auch wenn die Series 7 noch nicht zum Verkauf steht (ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, laut Apple "Später in diesem Herbst"), hat Apple ein paar neue Armbänder vorgestellt, die bereits in den neuen Größen 41 mm und 45 mm angegeben werden. Nun mag man sich fragen: Sind diese Armbänder exklusiv für die neue Series 7 gedacht oder kann man auch ältere Watch-Modelle damit tragen?

Die Antwort lautet: Ja, wie zuvor auch schon bei der Series 3 und Series 4, die erstmalig in den Größen 40 mm und 44 mm erschien, sind die neuen Armbandgrößen auch mit älteren Watch-Modellen kompatibel. Wir haben das neue 41 mm große Solo Loop in Englisch Lavendel mit der 40 mm großen Series 6 in Aluminium (blau) kombiniert, sowie das neue 45 mm große Nike-Sport-Loop in Schwarz mit der 44 mm großen Apple Watch SE in schwarzem Aluminium.

Vergrößern 41mm Armband in 40mm Uhr

Das Armband passt perfekt und die Uhr sitzt sicher am Handgelenk. Auch der direkte Vergleich zwischen einem Original 44 mm großen Apple Watch Lederarmband und dem neuen 45 mm Nike Sport Loop zeigt: An dem Verschluss hat Apple nichts verändert, weshalb auch die neuen Armbänder mit älteren Modellen kompatibel sind – selbst mit der Series 3.