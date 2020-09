Patent: iPhone kann bald Wasser auspusten

Kris Wallburg

Apple hat ein Patent angemeldet, welches nahelegt, dass wir eine Technologie aus der Apple Watch bald im iPhone zu sehen bekommen. Dabei geht es um Wasserfestigkeit und vibrierende Lautsprecher.

Vergr├Â├čern Es sieht etwas anders aus, trotzdem stellt diese Zeichnung in Apples Patent ein beispielhaftes iPhone dar. © Apple/Patently Apple

Die Patentw├Ąchter von Patently Apple waren mal wieder besonders aufmerksam : Gestern hat das US-Patentamt ein neues Patent ver├Âffentlicht, in dem Apple sich die Rechte an einer Technologie sichert, die vielen bekannt vorkommen wird. Das Patent wurde schon 2019 eingereicht, aber gestern erst ver├Âffentlicht.

Seit der Series 2 ist die Apple Watch wasserdicht. Zumindest bis zu einer gewissen Tiefe und eine gewisse Zeit lang. Daf├╝r sorgt nicht nur die Bauweise der Apple Watch, sondern auch verschiedene Technologien. Eine davon ist besonders einfallsreich: Befand sich die Apple Watch unter Wasser, dringt durch die Lautsprecher und andere kleine Schlitze Wasser ins System. Die wichtigsten Komponenten sind nat├╝rlich komplett abgedichtet, dennoch muss die Apple Watch das eingedrungene Wasser wieder entfernen. Daf├╝r funktioniert Apple eine Komponente um, die schon in der Watch verbaut ist. Die Lautsprecher vibrieren mit einer sehr schnellen Frequenz und die Vibration "st├Â├čt" das Wasser aus der Watch wieder ins Freie. Die Youtuber "The Slow Mo Guys" zeigen der Vorgang sehr anschaulich in einem Video.

Dasselbe Prinzip k├Ânnte in Zukunft auch das iPhone nutzen, um die Wasserfestigkeit noch zu verbessern. Au├čerdem k├Ânnen die Lautsprecher mithilfe dieser Technik schneller wieder eingesetzt werden, nachdem die Membranen mit Fl├╝ssigkeit in Ber├╝hrung kamen. Wie das aussehen k├Ânnte, zeigen Zeichnungen in dem Patent.

Vergr├Â├čern Mithilfe von Druck durch die Vibrationen des Lautsprechers soll Wasser wieder nach au├čen gedr├Ąngt werden. © Apple/Patently Apple

Ein Sensor-Modul, ausgestattet mit einer Membran, erkennt Feuchtigkeit und sogar die Art der Fl├╝ssigkeit. Laut dem Patent kann nicht nur S├╝├čwasser, sondern auch Salzwasser und sogar Gase erkannt und wieder ausgesto├čen werden.

In den diesj├Ąhrigen iPhones wird die Technologie wahrscheinlich noch nicht zu finden sein, schlie├člich wurde das Patent erst 2019 eingereicht. Oft dauert es Jahre, bis eine patentierte Technologie wirklich marktreif ist.