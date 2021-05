Peinlicher Fehler: Fremde hatten Zugriff auf Eufy-Sicherheitskamera

Stephan Wiesend

In einigen Länder konnten Nutzer einer Eufy-Sicherheitskamera auf das Videobild anderer Nutzer zugreifen.

Vergrößern Eufy

Der Fehler betraf anscheinend nur wenige Nutzer und wurde schon nach kurzer Zeit behoben, er löste aber trotzdem eine Flut an Beschwerden in Foren aus: Nutzer einiger Sicherheitskameras von Anker des Typs Eufy hatten am 16. Mai nämlich plötzlich über ihre Bedien-App Zugriff auf fremde Accounts. Sie hatten Zugriff auf Videoaufnahmen und laut Berichten teilweise auch Nutzerinformationen und die Sprachfunktionen. Eine Nutzerin aus Neuseeland hatte laut Reddit statt ihrer eigenen Kameras etwa plötzlich Zugriff auf eine Kamera in Australien, ein Problem, dass viele Nutzer zu Recht erboste. Die Kamera-Serie Eufy ist auch in Deutschland recht beliebt, nicht betroffen waren anscheinend die Produkte für die Haustür wie Eufy Babyphone, Eufy Smart Locks, Eufy Alarmanlagen oder Eufy PetCare.

Stellungnahme des Herstellers

Wie Eufy mittlerweile über ihr Forum erklärt hat , trat am nach einem Server Upgrade ein Softwarefehler auf. Nur 0,001 Prozent der Nutzer wären aber betroffen gewesen und nur bestimmte Modelle. Offenbar waren keine Nutzer in Europa darunter, nur Kunden in den USA, Neuseeland, Australien, Kuba, Mexiko, Brasilien und Argentinien. Der Fehler trat um 4:50 AM EST auf und wurde um 6:30 behoben. Der Hersteller empfiehlt allen Nutzern, ihre Geräte abzustecken und neu zu verbinden. Zusätzlich wird empfohlen, sich in der Eufy Security App abzumelden und neu anzumelden. Bei weiteren Fragen soll man sich an den Support von Eufy wenden. Man sei sich bewusst, dass man als Sicherheitsunternehmen nicht gut genug gearbeitet habe und verspricht Besserung.

