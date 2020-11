Photokina wird nach 70 Jahren eingestellt

Markus Schelhorn

Die Leitmesse der Fotoindustrie wird nach 70 Jahren Bestehen "bis auf Weiteres ausgesetzt", so die Meldung des Veranstalters.

Vergrößern Photokina © Koelnmesse

Sag zum Abschied leise Servus: Photokina, seit 70 Jahren die Leitmesse für die Fotoindustrie, wird es wohl nicht mehr geben – zumindest nicht in der bisherigen Form. Die Koelnmesse hat entschieden, die Durchführung der photokina am Standort Köln vorerst auszusetzen.

Schon vor der Corona-Pandemie war der Imaging-Markt mit jährlich zweistelligen Rückgängen stark in Bewegung, so die Pressemeldung der Koelnmesse . Die Dynamik hat sich 2020 massiv verstärkt und war zuletzt mit einem Minus im Bereich um die 50 Prozent verbunden. Dies hat sich zur photokina, die seit 1950 für Generationen in Köln die erste Adresse für die Imaging-Industrie war und die zu den besonders positiv und emotional besetzten Marken in der Messewelt zählt, in jüngerer Vergangenheit stark bemerkbar gemacht. Zuletzt wollten die Veranstalter von einem zweijährigen Rhythmus auf einen jährlichen Rhythmus wechseln. Doch dazu ist es nicht mehr gekommen.

Ein klitzekleiner Hoffnungsschimmer bleibt indes bei der offiziellen Formulierung „aussetzen“ statt beenden. Also vielleicht sagt man statt „ Sag zum Abschied leise Servus “ lieber „ Sag mir nicht Adieu, sag nur auf Wiedersehn „.