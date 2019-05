Photoshop CC für iPad: Adobe lädt zur Keynote ein

Simon Lohmann

Seit Adobe vor über einem halben Jahr angekündigt hat, Photoshop CC noch in diesem Jahr auf das iPad bringen zu wollen, ist es eher ruhig darum geworden. Jetzt lädt der Photoshop-Entwickler aber zu seiner eigenen Adobe 99U Conference in New York ein, um weitere Details zum Projekt zu verkünden.

Vergrößern Photoshop CC auf dem iPad © Adobe

"Phtoshop CC auf dem iPad. Verfügbar ab 2019" – mit diesem Spruch wirbt Adobe seit September letzten Jahres auf seiner Webseite. Im Rahmen von Apples Herbst-Keynote führte Adobe erstmals vor, wie kreative Köpfe mit der Photoshop CC Version auf dem iPad Pro und mit Apple Pencil arbeiten können. Das Ergebnis war echt beeindruckend:

Kommenden Donnerstag, am 09. Mai , lädt Adobe nun zur Adobe 99U Conference in New York ein. Dort will das Unternehmen näher auf seine Pläne bezüglich der Photoshopp CC und iPad-Fusion eingehen. Gegen 18:30 Uhr deutscher Zeit wird das Team rund um Photoshop seine Neuentwicklungen in einem Live-Stream präsentieren.