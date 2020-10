Photoshop und Premiere Elements 2021 setzen auf Adobe Sensei

Thomas Hartmann

Upgrades f├╝r die Bildbearbeitung und Videoschnitt von Adobe gibt es auch in diesem Jahr. Dabei setzt der Entwickler vor allem auf intelligente Bearbeitungsfunktionen.

Photoshop Elements 2021

Noch einfacher und intuitiver will es Adobe den Usern seiner Einsteiger-Bildbearbeitung Photoshop Elements 2021 machen. So findet sich bei Elements unter den Neuerungen die Option, Bewegung in statische Bilder zu bringen. Damit lassen sich mit einem Klick in Standfotos leichte GIF-Animationen mit virtueller Kamerabewegung in 2D oder 3D f├╝r das Foto oder auch einem hinzugef├╝gten Text bringen. Daf├╝r bietet Photoshop Elements 2021 jetzt die Zitatgrafiken, womit sich Spr├╝che und Zitate auch mittels Nutzung einer Vorlage des Programms in ein Foto einf├╝gen lassen.

Auch eine einfache Funktion, um den Himmel zu ersetzen und Dunstschleier sowie unerw├╝nschte Objekte zu entfernen ist nun dabei. Au├čerdem lassen sich flott Duotone-Effekte erzeugen und Objekte verschieben, sodass etwa auseinanderliegende Personengruppen st├Ąrker zusammengef├╝gt erscheinen. Auch die Gesichtsneigung soll sich jetzt leicht optimieren lassen, sodass anschlie├čend alle Personen mit den Augen in dieselbe Richtung sehen. Auch dies funktioniert unter intensiver Nutzung von Sensei als Adobes Algorithmus f├╝r k├╝nstliche Intelligenz. Eine ├ťbersicht zu den neuen Funktionen und Video-Beispiele finden sich hier . Die Bildbearbeitung gibt es f├╝r Mac und Windows, eine Testversion f├╝r 30 Tage ist verf├╝gbar . Die Vollversion direkt vom Entwickler schl├Ągt mit gut 96 Euro zu Buche, ein Upgrade von der Vorg├Ąngerversion kostet knapp 79 Euro. Einen g├╝nstigeren Preis haben wir beispielsweise bei Cyberport gefunden (knapp 90 Euro f├╝r die Vollversion, Upgrade f├╝r 75 Euro) .

Premiere Elements  2021

Auch Premiere Elements f├╝r den einfachen Videoschnitt will mit Version 2021 mit einfachen ├änderungen und Ergebnissen gl├Ąnzen. Hierf├╝r verspricht Adobe mittels automatisierter Funktionen durch intelligente Bildbearbeitungsfunktion eine pr├Ązise Auswahl von Motiv oder Bereichen, Ansicht der Effekte in Echtzeit, Rauschreduzierung und kinoreife Spezialeffekte inklusive perfekt abgemischtem Sound. Auch diesige Aufnahmen sollen sich leicht korrigieren lassen. Dazu geh├Ârt ferner eine automatische Personenerkennung und speziell f├╝r das Posten auf Social Media Spezialeffekte wie stylische Titel, ├ťberblendungen und Looks. Die Systemanforderungen f├╝r die Betriebssysteme finden sich hier .

Auch daf├╝r gibt es f├╝r Mac oder Windows eine Testversion f├╝r 30 Tage . Die Vollversion schl├Ągt mit gut 96 Euro zu Buche, ein Upgrade mit knapp 79 Euro. M├Âchte man beide Elements-Versionen (Photoshop und Premiere) zusammen kaufen, kostet dies 145 Euro ┬á (Upgrade gut 119 Euro, auch Editionen f├╝r Sch├╝ler, Studierende und Lehrende sind erh├Ąltlich).

Auch hierf├╝r finden wir im Netz bereits g├╝nstigere Angebote, wiederum bei Cyberport im Bundle f├╝r 140 Euro .