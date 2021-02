Pinke Pixel: Apple untersucht kuriosen Bug

Kris Wallburg

Immer mehr Nutzer berichten von Problemen bei externen Monitoren, die an den Mac Mini mit M1-Chip angeschlossen werden.

VergrĂ¶ĂŸern Kurios: Pinke Rechtecke auf externen Monitoren. © Twitter.com/@FatihVidyograf

Laut einem internen Memo, welches Macrumors vorliegt , hat Apple ein Problem mit dem neuen M1-Mac-Mini registriert und will sich zeitnah um eine Lösung kĂŒmmern. Der Bug kann entstehen, wenn ein externer Monitor an den Mac Mini angeschlossen wird. Über das Problem hatten Nutzer in diversen Foren berichtet, darunter Reddit und Apples eigenes Support-Forum.

Bei den Betroffenen zeigt der angeschlossene Monitor eine Reihe von pinkeln Rechtecken auf dem Display an. Besonders groß sind diese zwar nicht, stören aber natĂŒrlich trotzdem. Das Problem tritt wohl vornehmlich bei einer Verbindung ĂŒber HDMI auf, wĂ€hrend Thunderbolt weniger betroffen ist.

Einen Termin fĂŒr den Fix nennt Apple nicht, veröffentlichte aber einen möglichen Workarround, der Nutzern mit dem Problem helfen soll:

Den Mac Mini in den Ruhezustand versetzen und nach zwei Minuten wieder aufwecken

Das Display aus- und einstecken

Die Auflösung des Displays verÀndern

Den Mac Mini neu starten

Wenn die pinken Rechtecke danach immer noch nicht verschwunden sind, soll der Nutzer die Schritte wiederholen.

M1-Macs mit Kinderkrankheiten

Dieser Display-Bug reiht sich in eine ganze Reihe von Problemen mit den M1-Macs ein, die allerdings grĂ¶ĂŸtenteils kleinerer Natur sind. So gab es zum Beispiel Probleme mit dem Bildschirmschoner und Bluetooth-Verbindungen . Aus technischer Sicht ist das wenig verwunderlich, erleben wir doch die erste Generation einer neuen Hardware-Software-Kombination, die von Apple quasi von Grund auf neu entwickelt wurde. Wichtig fĂŒr die Kunden ist jetzt, dass Apple diese Probleme erkennt und zeitnah Lösungen anbietet.