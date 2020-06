Preis für RAM-Aufrüstung im neuen Macbook Pro verdoppelt

Halyna Kubiv

Noch vor wenigen Tagen konnte man bei dem neuen Macbook Pro ein Schnäppchen machen. Nun hat Apple die Preise angehoben.

Vergrößern Auf Wiedersehen, Schmetterlingstastatur. Hallo, Magic Keyboard, sowie spezielle ESC- und Touch-ID-Tasten an den Seiten der Touch Bar und halbhohe Pfeiltasten.

Erst Anfang Mai hat Apple das neue Macbook Pro vorgestellt. Vor allem im Inneren hat sich viel geändert: Neue CPU, eine neue Grafikkarte, mehr Speicher, mehr RAM. Zwar baut Apple in den Einsteigermodellen die Vorgängergeneration der RAM-Module LPDDR3 ein, die Aufrüstung von 8 auf 16 GB RAM war noch vor dem Wochenende besonders günstig: Für 125 Euro konnte man den Arbeitsspeicher verdoppeln. Nun hat Apple die Preise angehoben. Ein RAM-Upgrade kostet bei den Macbook-Pro-Modellen der Einsteigerklasse 250 Euro, immerhin ist bei den teureren Geräten mit vier Thunderbolt-Anschlüssen LPDDR4 eingebaut.

Bei den Modellen mit den vier Thunderbolt-Anschlüssen kostet das Upgrade gleich 500 Euro, allerdings steigen die Kunden von 16 auf 32 GB um. Gegenüber " The Verge " erklärt eine Pressesprecherin, die Preise für RAM-Upgrades wurden an die restlichen Produkte angepasst: Vom iMac bis Macbook Air kostet ein Umstieg auf mehr Arbeitsspeicher ebenfalls 250 Euro. Beim iMac Pro und Mac Pro sind die Preisunterschiede noch höher, aber auch die Möglichkeiten vielfältiger, gehören die beiden Rechner eher in die Profi-Nische.

Warum Apple die Preise für RAM-Riegel (bei den Macbooks Pro) hebt, könnte auch externe Gründe haben. Laut " Winfuture " war die Preisstabilisierung auf dem Speicher-Markt bereits Ende 2019 absehbar. Die Hersteller haben demnach die Produktion etwas heruntergefahren, damit der Markt nicht überschwemmt wird und die Preise nicht übermäßig fallen. Hierzu kommen noch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die die Lieferketten in China beeinflusst hat. Womöglich spielt hier aus den gleichen Gründen die gestiegene Nachfrage eine gewisse Rolle, weil allgemein die Geräte für Home-Office seit März besonders gefragt sind. Apple hat noch im Frühling die beiden Consumer-Modelle Macbook Pro und Macbook Air aktualisiert und zusätzliche Kaufanreize geschaffen.