Prime Day: Kopfhörer und Lautsprecher stark reduziert

Peter Müller

Watt auf die Ohren: Zum Prime Day sind hochwertige Kopfhörer und Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon stark reduziert.

Vergrößern Zeit für einen neuen Kopfhörer oder Lautsprecher © Fotolia.de, Tierney

Preisnachlässe von bis zu 59 Prozent findet man heute am Prime Day bis Mitternacht bei hochwertigen Audiogeräten. Ein Überblick.

Der portable Bluetooth-Lautsprecher Marshall Kilburn beeindruckt nicht nur durch sein klassisches Design des legendären Herstellers von Verstärkern und Boxen, sondern liefert auch den Klang, den man sich erwartet und erhofft hat. Amazon bietet heute einen Rabatt von 38 Prozent

Marshall Kilburn bei Amazon für 135,99 Euro statt 218,98 Euro (UVP)

Was Marshall mit Boxen kann, geht auch mit OverEar-Kopfhörern. Der Macwelt-Test stuft ihn als "ehrlichen Bluetooth-Kopfhörer mit warmer Klangabstimmung" ein. Der Rabatt fällt mit 55 Prozent dafür recht wuchtig aus.

Marshall Monitor Bluetooth OverEar-Kopfhörer für 111,99 Euro statt 249 Euro (UVP)

Noch einen Prozentpunkt heftiger fällt der Rabatt für den Bowers & Wilkins P3 Series 2 aus: 56 Prozent. Der High-End-Kopfhörer ist zugegebener Maßen schon ein wenig älter, was seinen hervorragenden Klangeigenschaften aber keinen Abbruch tut.

Bowers & Wilkins P3 Series 2 für 64,99 Euro statt 149 Euro (UVP)

Aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC) ist nicht mehr auf OverEar-Hörer beschränkt. Im Macwelt-Testcenter waren wir vom Libratone Q-Adapt In-Ear derart begeistert , dass er uns eine Weile lang als Referenz für weitere Tests diente. Den einzigen Nachteil, den wir damals sahen, war der hohe Preis. Das gilt zum Prime Day nicht mehr, 59 Prozent Preisnachlass sind beeindruckend und führen zu einer unbedingten Kaufempfehlung. Besonderheit des kabelgebundenen Lauschers: Er kommt mit einem Lightning-Kabel, ist also vor allem für iPhone und iPad geeignet. Bei der Farbpalette orientiert sich der Q-Adapt ebenfalls an Apple mit Varianten in Gold, Roségold, Silber und Space Grau.



Libratone Q-Adapt InEar für 74 Euro statt 179,99 Euro (UVP

Der Bluetooth-Lautsprecher Libratone Zipp hat seinen Namen nicht von einem bekannten Kompressionsformat für Daten aller Art, sondern vor der Schutzhülle, die man mit einem Reißverschluss schließt. Für unterwegs würde sich zwar der Zipp Mini besser eignen, wie wir im Vergleichstest feststellen , doch überzeugt der Zipp auch mit Unterstützung von Airplay und DLAN, was ihn zu einem flexibleren und hochwertigeren Wiedergabegerät als andere Geräte seiner Klasse macht. Die Note von 1,9 hat er auch redlich verdient. Und mit dem Rabatt von 55 Prozent verdient er sich eine klare Kaufempfehlung. Acht Farben stehen zur Auswahl. Update: Das Angebot geht anscheinend recht schnell weg. Nur noch zwei Farben - deep lagoon und wolkig grau - sind derzeit für den Preis von 134,99 Euro zu haben, die restlichen kosten nun wieder über 200 Euro, auch noch unter UVP.



Libratone Zipp Wireless Lautsprecher für 134,99 Euro statt 299 Euro (UVP)