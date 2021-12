Pro-Res-Benchmarks: M1 Max schlägt Mac Pro um Längen

Thiago Trevisan

Selbst der teuerste und größte Mac von Apple kann mit Apple Silicon nicht mithalten, wenn es um intensive Video-Bearbeitung geht.

Apples Macbook Pro M1 Max Pro Res © Apple

Das neue Macbook Pro von Apple wurde dank des M1 System on a Chip für seine hohe Leistung, Energieeffizienz und beeindruckende Batterielaufzeit gelobt. Apple profitiert von der engen Integration von Software und Hardware, was zu Optimierungen führt, die eine Leistung erzielen, die traditionell nur mit einem Brute-Force-Ansatz für Hardware möglich ist.

Diese Kombination aus Hardware und Software kommt bei der Erstellung von Videoinhalten zum Tragen. Bei seinen Profi-Macs setzt Apple auf seinen Pro-Res-Codec, um den sprichwörtlichen Rubikon der Workstation-Leistung zu überschreiten. Sehen wir uns die Gründe an, warum Pro Res für die Zukunft des Mac so wichtig ist wie Apple Silicon selbst.

Was ist Pro Res?

Pro Res wurde von Apple entwickelt und ist ein Videocodec, der für seine Bildqualität und die einfache Handhabung in Bearbeitungsworkflows bekannt ist. Es gibt ihn in verschiedenen Varianten, welche die Qualität und die Anpassungsstufen bestimmen, vom flexiblen Pro Res Raw bis zum häufigeren Pro Res 422 HQ. Pro Res verwendet ein Minimum an Datenkomprimierung, was der Schlüssel zu seiner reibungslosen Implementierung in der Postproduktion ist, aber auch bedeutet, dass es große Dateigrößen erzeugt.

Pro Res wird in der Regel in professionellen Videokameras wie denen von Arri und Red sowie in externen Recordern wie dem Atomos Ninja V verwendet. Jetzt ist es sogar eine Option für das iPhone 13 Pro, was die Akzeptanz bei einer immer größer werdenden Benutzerbasis erhöht.

Die Benutzerfreundlichkeit in der Postproduktion ist der Hauptkatalysator für die Verbreitung von Pro Res. Viele andere Videocodecs, wie z. B. die stark komprimierten H.264/H.265, führen zu einer Überlastung von Systemen, die nicht über die entsprechende Hardwareunterstützung verfügen. Daher bietet Pro Res im Allgemeinen eine reibungslosere Leistung auf Kosten höherer Datenmengen in einem breiteren Spektrum.

Red-Kameras können hochauflösende Videos mit Pro Res aufzeichnen. © Macworld

Pro Res und der Mac

In seinem Ökosystem kontrolliert Apple die Betriebssysteme, die Chips in seinen Geräten und mit Pro Res auch wichtige Aspekte, die die Leistung beeinflussen. Daher hat Apple die Kontrolle über jeden Aspekt des Video-Workflows, von der Aufnahme über die Bearbeitung bis zur endgültigen Bereitstellung. Es ist kein Geheimnis, dass viele Produzenten von Inhalten Macs verwenden, und viele bevorzugen das tragbare Macbook Pro. Was die Software betrifft, so ist Final Cut Pro von Apple ebenfalls sehr beliebt, aber Sie haben auch die Möglichkeit, DaVinci Resolve oder Adobe Premiere Pro zu verwenden. Wenn man sich jedoch zu weit aus dem Ökosystem von Final Cut Pro herauswagt, stößt man auf Software-Blockaden ohne Pro-Res-Raw-Unterstützung.

Um Benutzer, die R3D Raw und andere leistungsstarke Codecs verwenden, zu Pro Res zu locken, bietet Apple eine unglaubliche Leistung in kleinerer Hardware mit einer Effizienz, die ihresgleichen sucht. Die Entscheidung besteht darin, eine gewisse Flexibilität aufzugeben, die von einigen Nicht-Pro-Res-Codecs geboten wird, die ebenfalls effizient und relativ einfach zu bearbeiten sind, und dafür die beeindruckende Leistung von Pro Res in zukünftigen Generationen von Apple Silicon zu nutzen.

Um die höchste Stufe der Pro-Res-Leistung auf dem Mac Pro 2019 zu erreichen, benötigen Sie die 28-Core Intel Xeon W CPU in Verbindung mit der Afterburner-Karte, um die Wiedergabe und Dekodierung von Pro Res zu beschleunigen. Zwei leistungsstarke Grafikprozessoren können auch bei der erweiterten Farbkorrektur nur helfen. All das hat natürlich einen hohen Preis.

Der Intel-basierte Mac Pro bietet eine Afterburner-Karte zur Beschleunigung von Pro Res. Apple Silicon verfügt über eine integrierte Pro-Res-Verarbeitung. © Macworld

Das Macbook Pro M1 Max

Der M1 Max im Macbook Pro enthält jeweils zwei Pro Res Encoder und Decoder und übertrifft damit bei Weitem den einzelnen Decoder in der Afterburner-Karte des Mac Pro. In einem separaten Artikel werde ich einen genauen Blick darauf werfen, wie sich die Pro-Res-Leistung zwischen dem MacBook Pro mit M1 Maxund einem maximal ausgelasteten Mac Pro entwickelt. Aber hier ist ein Blick auf die wichtigsten Benchmark-Ergebnisse.

Die Benchmarks zeigen, wie ernst es Apple mit seiner Pro-Res-Leistung ist. Dank der Decoder und Encoder im M1 Max übertrifft das Macbook Pro den 2019er Mac Pro in der höchsten Ausbaustufe im Alleingang. Und nicht nur das, auch die Wiedergabeleistung von 8K-Multistream-Inhalten wird dadurch erheblich verbessert. Auch die Farbkorrektur profitiert davon, denn die Rauschunterdrückung und Stabilisierung in Final Cut Pro ist schnell. Dies war traditionell die Domäne von extrem leistungsstarken Workstations oder dem Mac Pro mit teuren Grafikprozessoren, aber die Pro-Res-Implementierung ebnet das Spielfeld und senkt die Einstiegskosten drastisch.

Es gibt noch Raum für Wachstum. Die GPU-Leistung ist immer noch nicht auf dem Niveau eines 2019er Mac Pro, der andere Workflows wie R3D Raw und 3D-Anwendungen wie Octane X unterstützt. Zukünftiges Apple Silicon sollte diese Lücke schließen – es wird auch interessant sein zu sehen, wie viel schneller die Pro-Res-Leistung ist und, was noch wichtiger ist, ob die Pro-Res-Akzeptanz wächst.

iPhone 13 Pro: Pro Res für alle

Apropos Wachstum: Apple richtet sich mit seinem Pro-Res-Codec nicht nur an Profis. Die Kamera des iPhone 13 Pro kann mit Pro Res aufnehmen und bringt es damit in die Hosentasche. Handys haben sich zu den beliebtesten Kameras der Welt entwickelt, daher ist es durchaus sinnvoll, das iPhone für eine maximale Optimierung einzubeziehen. Mit 10 Bit 422 haben Sie mit Pro Res in der Regel eine bessere Qualität, und die Bearbeitung auf den M1-Macs von Apple ist so reibungslos wie Butter.

Pro-Res-Einstellung im iPhone 13 Pro

Der Nachteil? Pro-Res-Inhalte verbrauchen im Vergleich zu den komprimierteren iPhone-Codecs sehr viel Speicherplatz. Auf dem Desktop können Benutzer mit Netzwerkspeicher und RAID-Arrays arbeiten, aber auf dem iPhone stößt man schnell an die Grenzen von Speicherplatz und Bandbreite. Im Moment ist diese Funktion eher eine Neuheit, obwohl sie in bestimmten Situationen von Profis genutzt werden könnte. Wenn sich die Speicherkapazitäten künftiger Smartphones verbessern, wird diese Funktion auch von Gelegenheitsnutzern häufiger genutzt werden. Aber verkaufen Sie Ihre Red- oder Arri-Kameras noch nicht!

Das iPhone passt perfekt in die Pro-Res-Strategie von Apple. Mit seiner riesigen Nutzerbasis wird das iPhone der Motor sein, der die Massenanwendung von Pro Res beschleunigt.

Pro Res und Apple Silicon sind wegweisend

Online-Inhalte haben sich weg von statischen Bildern und hin zu Videos entwickelt – man denke nur daran, wie sich Instagram von einer leistungsstarken Fotoplattform zu einer Plattform mit Schwerpunkt auf Videos gewandelt hat. Und damit der Mac ein wichtiger Bestandteil des Workflows zur Erstellung von Inhalten wird, benötigt er Pro Res, um den Weg zu einem effizienteren, leistungsstarken Hardware-Ökosystem zu ebnen.

Ein Großteil dieser Online-Inhalte wird mit dem iPhone erstellt, sodass es nicht verwunderlich ist, dass der Bedarf an einem hochwertigen Codec noch größer wird. Da Apple eine derartige Synergie zwischen mobilen Geräten und der Mac-Produktreihe geschaffen hat, ist es nur logisch, dass Pro Res folgt, um die Benutzererfahrung auf allen Geräten zu verbessern.

Weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, sind die verbesserte Bildqualität der Bildschirme von Mobilgeräten und Macs sowie die Notwendigkeit eines Workflows, der sofort Ergebnisse liefern kann. Alles in allem ist ein Pro-Res-Workflow noch wichtiger, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, und Apple Silicon und die darin enthaltenen Optimierungen schaffen einen Weg zur Masseneinführung, die bereits im Gange ist.

