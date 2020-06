Radio.de mit 30.000 Sendern für CarPlay verfügbar

Thomas Hartmann

Radio.de bringt über Apples CarPlay und dem aktuellen iOS-Update eine umfassende Auswahl von Podcasts und Webradio ins Auto.

Damit sollen alle Lieblingssender auch jenseits von Sendegebieten und UKW-Frequenzen ganz einfach über das Entertainment-System im Auto empfangbar sein. Über die Standortdaten werden laut Anbieter aber auch lokale Sender angezeigt, sodass aktuelle Verkehrsmeldungen und regionale Nachrichten immer nur einen Klick entfernt sind.

Neben der großen Senderauswahl biete insbesondere die Podcast-Welt Abwechslung auf jeder Fahrt. Die Auswahl von Radio.de umfasst demnach mittlerweile über 900.000 Podcasts aus Deutschland und der ganzen Welt. Besonders praktisch sei die Anzeige der zuletzt gehörten Podcasts und Episoden, sodass einzelne Episoden direkt über das Autoradio an der richtigen Stelle fortgesetzt werden können.

Die intuitive und einfache Bedienung über das Apple CarPlay-System ist für die Nutzungssituation im Auto angepasst. Übersichtliche Menüführung und großflächige Elemente wollen dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit nicht von der Straße abgelenkt wird, verspricht der Anbieter .

Bernhard Bahners, Geschäftsführer von Radio.net, ergänzt: “Mit unserem Service verbinden wir die ganze Audiovielfalt in einer übersichtlichen App. Neben den klassischen Sendern, die man so unabhängig von UKW-Frequenzen und Sendegebieten nutzen kann, gibt es eine große Auswahl an speziellen Musik-Streams und Podcasts, die jedes Interessengebiet beleuchten. Und mit dem neuen Nachrichtenformat ‘RND-Update’ bieten wir gemeinsam mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland Nachrichten mit einem Klick. Der Podcast liefert immer die aktuellsten Meldungen aus Deutschland und der Welt in 120 Sekunden und sorgt für den schnellen Nachrichtenüberblick.“ Mit diesem vielseitigen Audioangebot könne man zudem jeden Stau verkürzen, so der Manager.