Reparaturprogramm für Apple-Watch-Displays gestartet

Thomas Hartmann, Halyna Kubiv

Betroffen sind Apple Watches der Series 2 und 3 mit Aluminiumgehäuse. Hier können sich Risse entlang der Displays bilden.

Vergrößern Apple Watch Display gesprungen

Apple spricht auf der Supportseite zum Thema (liegt bisher nur auf Englisch vor) davon, dass in sehr seltenen Fällen Risse entlang der gerundeten Ecken der Displays von Aluminiummodellen bei der Apple Watch Series 2 und Series 3 auftreten können, die sich schließlich um den gesamten Bildschirm ausbreiten. Entsprechende Bilder dazu werden angezeigt.

Für diesen Fall hat Apple die für die kostenlose Reparatur qualifizierten Modelle einzeln aufgeführt, einschließlich der Nike-Editionen. Für andere Apple Watches gilt dieser Service ausdrücklich nicht. Spätestens bis zu drei Jahre nach dem Kauf der betroffenen Apple Watch oder bis zu einem Jahr nach Start dieses Reparaturprogramms ist man zu der kostenfreien Reparatur durch Apple berechtigt. Der Austausch des Displays kann bis zu fünf Geschäftstage dauern, bis die Uhr wieder bei einem eintrifft. Dazu wendet man sich den Links auf der Website folgend an einen autorisierten Apple-Servicepartner oder macht alternativ einen Termin in einem Apple Retail Store aus. Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Apple Support per E-Mail über das Apple Repair Center zu kontaktieren. Die für das Gerät mitteilte Garantie verlängert sich durch die Berechtigung zur Reparatur nicht. Innerhalb der EU gekaufte Apple Watches der Series 2 oder 3 lassen sich auch in einem anderen EU-Staat reparieren.

Wohl eine Woche zu schnell hat Apple durchsickern lassen, dass Apple Watch Series 3 aus dem Apple-Portfolio verschwindet. Denn auf der Support Seite hat der Hersteller die Vertriebsdaten der beiden Generationen aufgeführt. Demnach wurde Series 3 von September 2017 bis September 2019 verkauft. Daraus folgt, dass die Series 4 ab Mitte September zu einem Einstiegsmodell wird, der wie auch immer geartete Nachfolger – Series 5 oder Series 4.5 – wird als die neueste Apple Watch vermarktet.