Return to Monkey Island: Neues Spiel der Serie noch 2022

Thomas Hartmann

Der Erfinder Ron Gilbert wird daran wieder maßgeblich beteiligt sein. Auch ein erster kurzer Trailer liegt vor.

Vergrößern Monkey Island

”Wir stellen Ihnen Return to Monkey Island vor, ein neues Spiel von Ron Gilbert, das an "Monkey Island 2: LeChuck's Revenge" anknüpft”, heißt es in einer Twitter-Mitteilung von Publisher Devolver Digital . Und dort findet sich auch der erste knappe Trailer, der eine recht moderne 3D-Grafik für das klassische Adventure-Game zeigt. Auch eine Website ist bereits online . Diese gibt außer dem Trailer und den schon genannten Hinweisen inklusive Erscheinungsdatum noch in diesem Jahr nicht mehr her. Mit an Bord der Entwicklung ist auch Ron Gilberts Studio Terrible Toybox sowie Lucasfilm Games , das erst vor gut einem Jahr wieder belebt wurde.

Die ”Monkey Island”-Adventurereihe erscheint seit 1990, über die vielfältige Geschichte gibt ein Wikipedia-Artikel Auskunft . ”Tales of Monkey Island” war 2009 der fünfte Titel der Computerspielserie und wurde nicht von Lucasarts, sondern von der Firma Telltale Games mit ihrem spezifischen Stil und Charme entwickelt. Dieses Abenteuer kam auch für Mac und iOS auf den Spielemarkt.

Zuletzt erschien das Remake von Teil zwei: ”Monkey Island 2: LeChuck's Revenge” (2010). Dieses ( hier bei Steam ) erschien damals leider nicht für den Mac – in dem Fall kann man aber aufgrund der jetzt größeren Verbreitung der Plattform hoffen, dass sowohl für Mac als auch iOS/iPadOS eine eigene Version in Vorbereitung ist.