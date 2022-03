Roborock Q7 Max+ kann bis zu 7 Wochen autonom saugen und wischen

René Resch

Der neue Saug- und Wischroboter Q7 Max+ von Roborock sorgt durch innovative Technologien, für eine großartige Reinigungsleistung. So wird der Frühjahrsputz zum absoluten Kinderspiel – damit Sie die Sonne genießen können und das zu einem vergünstigten Preis.

Roborock Q7Max+: Autonomes Saugen und Wischen bis zu 7 Wochen

Hier ein wenig saugen, da noch schnell wischen und schon ist der Tag wieder vorbei? Da wünscht man sich doch eine intelligente Putzhilfe, die ordentlich saubermacht. Die ohne Nachfrage alles erledigt und nicht noch groß eingelernt werden muss. Der Q7 Max+

nimmt Ihnen genau die Arbeit ab, während Sie entspannen.

Große Saug- & Wischleistung zum kleinen Preis

Starke Saugleistung

Natürlich soll das Gerät möglichst autonom arbeiten, zuverlässig putzen und trotz alledem nicht die Bank sprengen. Schwierig, aber nicht unmöglich, denn es gibt tatsächlich einen Saug- und Wischroboter, der diese Anforderungen erfüllt: den Q7 Max+ der Marke Roborock.

Mit dem Q7 Max+ erhalten Sie ein solides Gerät, das kein Loch in Ihren Geldbeutel reißt. Der Saug- und Wischroboter arbeitet weitestgehend autonom, erstellt sich eine eigene Karte der Umgebung und kommt auch in Ecken und unter Möbel, die sonst nur schwer zu erreichen sind. Dabei arbeitet der Q7 Max+ zuverlässig und saugt Staub und Dreck gründlich weg, der Staubbeutel fängt alles auf und verschwindet nach ein paar Wochen im Mülleimer – ein wahrer Segen für Allergiker.

Arbeitet bis zu 7 Wochen ohne Ihr Zutun

Einmal programmiert, saugt und wischt der Q7 Max+ genau dann, wenn Sie gerade auf der Arbeit oder einkaufen sind. Automatisch, per Knopfdruck beim Herausgehen oder per App von unterwegs gestartet. Was möchte der treue Helfer als Gegenleistung? Hin und wieder ein wenig Wasser in den Tank füllen oder den Staubbeutel nach fast 7 Wochen an der Docking-Station zu entleeren.

Vergrößern Bis zu 3 Stunden Dauersäubern © Roborock

Um zu verdeutlichen, was das Gerät mit sich bringt, hier einige Eckdaten: Der Roborock Q7 Max+ Saug- und Wischroboter bietet eine hohe Saugleistung von 4200 Pa für festsitzende Krümel in Ritzen, einen 450-ml-Schmutzauffangbehälter, der automatisch geleert wird und einen 350 ml großen Wassertank. Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder und Haustiere das Gerät versehentlich aktivieren oder den Betrieb stören. Mit dem 5200-mAh-Akku schafft es der Roboter mit nur einer einzigen Ladung bis zu 3 Stunden am Stück zu reinigen. Dabei deckt es der Q7 Max+ eine maximale Saugfläche von etwa 300 qm ab. Beim Saugen und Wischen in Kombination 240 qm – mehr als ausreichend genug für die meisten Wohnräume.

Durch innovative Smart-Technologien arbeitet der Roboter entsprechend selbstständig und autonom. Das Gerät entleert den Schmutz automatisch an der Docking-Station, die mit einem 2,5 Liter Staubbeutel bestückt ist. Sollte dieser voll sein, kann dieser mit nur wenigen Handgriffen getauscht werden – bis zu 7 Wochen ohne den Staubbeutel zu entleeren. Wann der Staubbeutel im Dock getauscht werden muss, teilt Ihnen die übersichtliche Roborock-App Ihres Saug- und Wischroboters mit einem kurzen Hinweis mit.



Und trotz all den tollen Funktionen besticht der Q7 Max+ durch seinen Preis, denn der Roborock-Roboter ist recht günstig zu haben. Im Gegensatz zu den Top-Modellen erhalten Sie hier praktisch ein Gerät, dass alles kann, fast alle Roborock-Vorzüge mit sich bringt, aber dennoch nur die Hälfte der Top-Modelle kostet.

Vergrößern Bis zu 7 Wochen ohne Ihr Zutun © Roborock

Sie genießen, der Roborock Q7 Max+ nimmt Ihnen die Arbeit ab

Genießen Sie die Sonne, während der smarte Roborock Q7 Max+ die Saug- und Wisch-Arbeit für Sie übernimmt. Mit einer sicheren und reibungslosen Reinigung ohne Unterbrechung für bis zu 7 Wochen. Weitere Informationen zum Roborock Q7 Max+ finden Sie auf der offiziellen Roborock-Webseite:

