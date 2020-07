Samsung Smart-TVs: Apple-Music-Texte auf den Bildschirm

Thomas Hartmann

Die Apple-Music-Funktion zeigt ab sofort Millionen von Liedtexten auf Samsung Smart-TVs an, die zum Mitsingen einladen. Au├čerdem sind weitere Komfortfunktionen dabei.

Vergr├Â├čern Und jetzt alle: " ÔÇŽ " © Samsung

Ab sofort lassen sich Liedtexte von Apple Music auf Samsung Smart-TVs anzeigen. Die Texte werden laut Samsung in Echtzeit synchronisiert und mit Animationen passend zur Melodie versehen. Die Zusatzfunktion ist f├╝r Modelle von 2018 bis 2020 verf├╝gbar und will f├╝r jede Menge Spa├č in den eigenen vier W├Ąnden sorgen ÔÇô ganz gleich, ob Lieblingssong oder neu entdeckter Hit.

Auf dem Bildschirm erscheint ein aus den Farben des jeweiligen Albumcovers generierter Hintergrund, was im Zusammenspiel ein stimmiges Bild ergibt, hei├čt es in der Pressemitteilung von Samsung weiter .

Die neu integrierte Funktion l├Ąsst sich demnach intuitiv auf Samsung Smart-TVs bedienen. Nutzer k├Ânnen sich die Lyrics durch einfaches Scrollen anschauen oder durch einen gezielten Befehl zu einer bestimmten Zeile oder direkt zum Refrain springen. Wer wissen will, aus welchem Song ein Text stammt: Mit Apple Music auf dem Samsung-TV k├Ânnen Nutzer auch nur nach Texten suchen und damit den entsprechenden Song finden ÔÇô mit dem Klick auf den Play-Button spielt der TV den Hit anschlie├čend ab.

Samsung-Kunden k├Ânnen an ihrem Smart-TV Apple Music im App Store direkt herunterladen, sich mit ihrer Apple-ID bei einem bestehenden Account anmelden oder die Registrierung direkt ├╝ber das Ger├Ąt vornehmen. Besitzer eines Samsung Smart-TVs k├Ânnen au├čerdem ein Apple Music Einzel-, Familien-, oder Studentenabo f├╝r drei Monate kostenlos testen.

Sobald ein Nutzer mit der Wiedergabe eines Liedes beginnt, f├╝r das ein Text verf├╝gbar ist, wird jede Strophe automatisch zusammen mit der Musik auf dem Bildschirm angezeigt. Der Liedtext kann beim Anh├Âren mitverfolgt werden.