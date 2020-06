Thomas Hartmann

Das Dock ist mit Apple Airpods Pro und Airpods mit einem kabellosen Ladecase kompatibel und verfügt über eine direkte USB-C-Verbindung zum Aufladen der Airpods.

Vergrößern Satechi Ladestation für Airpods © Satechi

Die vorbestellbare Satechi USB-C Kabellose Ladestation für Airpods Pro und Airpods 2/1 verfügt laut Hersteller über ein eingebautes kabelloses Ladegerät, mit dem sich die Airpods mit voller Geschwindigkeit laden lassen. Eine Anzeigelampe mit LEDs zeigt den Ladevorgang an. Ein Kabel für den Anschluss an Macbooks oder ein iPad Pro mit USB-C ist nicht erforderlich. Das Dock ist mit Apples Airpods Pro und Airpods mit einem kabellosen Ladecase kompatibel und verfügt über eine direkte USB-C-Verbindung zum Aufladen der Airpods, wenn diese an ein mit Strom versorgtes Typ-C-Gerät angeschlossen sind. Gerillte Kanten sollen für einen sicheren Sitz sorgen.

Die Satechi USB-C Kabellose Ladestation für Airpods Pro und Airpods 2/1 soll ab dem 16. Juni verfügbar sein und 30 Euro kosten – bei Amazon.de kann man sie hier vorab ordern .

Eine vergleichbare USB-C-Magnet-Ladestation für Apple Watches hat Satechi bereits im Angebot – diese kostet bei Amazon.de 45 Euro .