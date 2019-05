Saturn: Apple Watch mit 150 Euro an Zugaben

Peter Müller

Im Rahmen seiner Aktion "Technikzuwachs – geschenkt" ist ab sofort die Apple Watch Series 4 zu Sonderkonditionen zu haben.

Vergrößern Apple Watch und Fitbit Charge 3 im Angebot © Saturn

In den Märkten ab morgen und online ab sofort ist die Apple Watch Series 4 mit 44-Millimeter-Gehäuse und LTE-Chip bei Saturn für 549 Euro zu haben . Der Preis liegt damit zwar nur um zehn Euro unter dem bei Apple dafür aufgerufenen, die Zugaben haben es aber in sich. So legt Saturn einerseits einen Einkaufsgutschein in Höhe von 70 Euro bei und dazu das Ladegerät Chargeair All von Terratec , das iPhone und Apple Watch drahtlos mit frischer Energie versorgt. Der Charger ist derzeit mit einer Lieferzeit von 12 Wochen gelistet, sein unverbindlicher Verkaufspreis beträgt 70 Euro. So kommt man bei der Apple Watch Series 4 insgesamt zu einer Ersparnis von 150 Euro. Das gleiche gilt in Sachen Zugaben und Rabatt für das 40-mm-Modell, das Saturn für 519 Euro anbietet . Das 44-mm-Modell kommt mit schwarzem Sportarmband, das der 40-mm-Uhr trägt den Farbton "Pink Sand"



Bitte beachten: Es handelt sich hier jeweils um das Modell mit LTE-Chip, mit einem entsprechenden Vertrag bei der Telekom oder Vodafone kann man die Uhr unterwegs auch völlig unabhängig vom iPhone nutzen, Musik streamen, Nachrichten wie Mails empfangen und bearbeiten und vieles mehr.

Im gleichen Katalog bietet Saturn auch das Fitnessarmband Fitbit Charge 3 ( hier von Macwelt getestet ) an, das 115 Euro statt sonst 133 Euro kostet. Dazu gibt es den Standmixer Koenic KBL 350 Spot Blender hinzu – den aber bitte nicht für "Will it blend?"-Versuche nutzen.

Auch Gutscheine für den App Store bietet Saturn zu Sonderkonditionen an, auf den 100-Euro-Gutschein gibt es einen Zuschlag von 15 Euro, mit dem 50-Euto-Gutschein gibt es ein Guthaben von 57,50 Euro und auf den 25er die gleichen 15 Prozent Zuschuss, als 3,75 Euro. Mehr Details zu aktuellen iTunes-Rabatten und Gutscheinen lesen sie hier .



Die Angebote gelten nur so lange, der Vorrat reicht, längstens bis zum 25. Mai. Alle Angebote der aktuellen Saturn-Aktion finden Sie hier auf einen Blick.