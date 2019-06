Saturn: Bis zu 200 Euro Rabatt auf Apple-Produkte

René Resch

Saturn feiert bis zum 11. Juni die Apple-Markentage und gewährt auf ausgewählte Apple-Produkte bis zu 200 Euro Rabatt.

Am Wochenende sowie dem darauffolgenden Feiertag, also vom 08. bis 11. Juni um 8 Uhr früh, feiert Saturn die Apple-Markentage. Während dieser Zeit bekommen Kunden auf Käufe aus dem Apple-Portfolio Gutschriften bis zu 200 Euro. Wenn Sie also vorhaben sich ein Apple-Gerät anzuschaffen, kann es sich durchaus lohnen sich die Saturn-Aktion etwas näher anzusehen. Je nach Produkt und Preis gibt es auf ausgewählte Apple-Produkte Preisabzüge zwischen 30 Euro, 60 Euro, 120 Euro und 200 Euro. Die Staffelung sieht dabei wie folgt aus:

ab 299 Euro - 30 Euro Preisabzug

ab 499 Euro - 60 Euro Preisabzug

ab 899 Euro - 120 Euro Preisabzug

ab 1499 Euro - 200 Euro Preisabzug



Einige Highlights aus der Apple-Markentage-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

iPhones

iPhone 6S 32GB Space Grey 30 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 269 Euro

iPhone 7 32GB Black 30 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 431 Euro

iPhone 8 Plus 64GB Space Grey 60 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 699 Euro

iPhone X 64GB Space Grey 60 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 829 Euro

iPhone XR 256GB Black 120 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 859 Euro

iPhone XS 64GB Silver 120 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 985 Euro

iPhone XS Max 64GB Space Grey 120 Euro Preisabzug, Aktionspreis: 1081 Euro

iPads

Apple Watch

Macbooks

Das waren nur einige Angebote der Apple-Markentage bei Saturn, auf der Aktions-Seite finden Sie noch viele weitere Produkte, sowie andere Variationen der hier vorgestellten Artikel, überzeugen Sie sich selbst.



