Saturn verschenkt vier Monate Apple Music gratis

Halyna Kubiv

Die beiden Elektronik-Händler Saturn und Media Markt verschenken jetzt Apple-Music-Abo für alle.

Vergrößern Apple Music: Ein bis vier Monate verschenkt © Apple

Udpate vom 13. Februar 2020:

Aktuell läuft bei den beiden Händlern Saturn und Media Markt eine vergleichbare Aktion, wie wir sie bereits im November beschrieben haben: Die neuen Kunden erhalten vier Monate Apple Music gratis. Zum Vergleich: Apple verschenkt den neuen Abonnenten nur drei Monate seines Streaming-Dienstes. Für die Nutzer, die bereits im Herbst das Angebot von Saturn oder Media Markt wahrgenommen haben (siehe unten), springt dieses Mal nichts mehr raus: Konnte man im November noch zumindest einen Monat lang Apple Music ohne Bezahlung nutzen, gibt es bei dem aktuellen Angebot nur eine Fehlermeldung in iTunes. "Deine Code-Höchstgrenze wurde erreicht".

Hier gibt es die Angebote:



Apple Music bei Saturn

Apple Music bei Media Markt

Ursprüngliche Meldung vom 14. November 2019:

Saturn und Media Markt haben vor Kurzem eine coole Aktion gestartet: Auf den Angebotsseiten der beiden Elektronik-Händler können Sie sich das kostenlose Abo bei Apple Music sichern . Neukunden, die noch nie Apple Music ausprobiert haben, erhalten bei der Aktion gleich vier Monate geschenkt. Zum Vergleich: Apple lässt sein Streaming-Angebot am Anfang für drei Monate kostenlos testen. Aber selbst die Nutzer, die das Angebot von Apple in Anspruch genommen haben, erhalten von Saturn oder Media Markt immerhin einen Monat Apple Music geschenkt.

Hier gibt es die Angebote:



Apple Music bei Saturn

Apple Music bei Media Markt

Das Einlösen funktioniert wie eine iTunes-Gutschrift: Auf der jeweiligen Seite des Angebots klicken Sie auf die Schaltfläche "Code sichern". Nach dem Klick erscheint an der Stelle ein sechzehnstelliger alphanumerischer Code, den man auf dem gewünschten iOS- oder Android-Geräte einlösen kann. Der Code lässt sich auch anklicken, über die iTunes-API wird der Nutzer zu dem jeweiligen Programm bzw. der App weitergeleitet, der Code wird so automatisch eingetragen. Gegebenenfalls muss man die Eingabe mit dem Apple-ID-Passwort bestätigen. Eine Voraussetzung ist, dass die entsprechende App Apple Music auf dem iPhone oder auf dem Android-Handy bereits installiert ist.

Bitte beachten Sie, das Abo für Apple Music verlängert sich automatisch, man muss vor dem Ablauf der kostenlosen Probemonate dieses Abo kündigen. Am iPhone gelangt man zu der Übersicht in der App "Einstellungen", in der Übersicht zu der eigenen Apple ID. Dort findet sich ein Eintrag "Abonnement", in der Liste aller aktivierten Abos kann man "Apple Music" auswählen und daraufhin die Schaltfläche "Abo kündigen" betätigen. Die Inhalte kann man jedoch kostenlos nutzen, solange das Probe-Abo von Media Markt oder Saturn noch läuft.

iPhone 11 im Macwelt-Preisvergleich ansehen