Scan Watch Horizon von Withings: Taucher- und Gesundheitsuhr

Thomas Hartmann

Die Scan Watch Horizon kombiniert Funktionen der Luxusuhren mit Gesundheitsfunktionen und ist laut Hersteller eine Uhr im Taucheruhrendesign, die Risiken wie Arrhythmie (Vorhofflimmern) oder nÀchtlichen Atmungsstörungen erkennen soll.

VergrĂ¶ĂŸern Withing Scan Watch Horizon © Withing

Die Scan Watch Horizon folgt sowohl optisch als auch funktionell den traditionellen Luxus-Taucheruhren, schreibt Hersteller Withings. Mit einer hochglanzpolierten EdelstahllĂŒnette mit Drehfunktion gegen den Uhrzeigersinn und lasergravierten Uhren-Indexen sowie maßgefertigten Hohlzeigern mit Luminova-Beschichtung soll einem Tauchgang bis in 100 Meter Tiefe nichts im Weg. Die Anzeigen sind demnach auch im Dunklen sichtbar. Das UhrengehĂ€use aus gebĂŒrstetem Edelstahl weist dem Hersteller zufolge eine Wasserdichtigkeit von bis zu 10 ATM vor.

1-Kanal-EKG

Bei der Scan Watch Horizon von Withings findet der Beschreibung nach eine technisch komplexe EKG-Aufzeichnung mit Dreh-LĂŒnette statt. Diese erkennt dadurch Vorhofflimmern, eine hĂ€ufig undiagnostizierte Herzrhythmusstörung. Vorhofflimmern tritt unregelmĂ€ĂŸig auf und wird leicht ĂŒbersehen, wenn keine Symptome vorhanden sind oder wenn sie nicht wĂ€hrend eines Arztbesuches auftreten. Durch die periodische Aufzeichnung der Herzfrequenz sendet Scan Watch Horizon eine Benachrichtigung, wenn ein unregelmĂ€ĂŸiger Herzschlag erkannt wird und rĂ€t TrĂ€ger:innen in dem Fall, ein 1-Kanal-EKG aufzuzeichnen, um ein mögliches Vorhofflimmern zu erkennen, da ein unregelmĂ€ĂŸiger Herzrhythmus das Hauptsymptom dieser Krankheit ist. Dazu kommt ein weiteres FrĂŒhwarnsystem: Die Herzfrequenz wird proaktiv (alle zehn Minuten) ĂŒberwacht. Wenn Scan Watch Horizon ĂŒber den eingebauten Herzfrequenzsensor (PPG-Sensor) einen unregelmĂ€ĂŸigen Herzschlag feststellt, werden TrĂ€ger:innen ĂŒber das Display der Uhr aufgefordert, in nur 30 Sekunden eine EKG-Aufzeichnung vorzunehmen. Alle gesammelten Daten können demnach leicht mit Ärzt:innen oder medizinischen FachkrĂ€ften ĂŒber die Health Mate App fĂŒr Android sowie iOS geteilt werden. Weitere Gesundheitsfeatures wie ein medizinisch genaues Oximeter mittels integriertem SpO2-Sensor kommen dazu.

Wasserdicht bis 100 Meter

Die Hybrid-Smartwatch von Withings bietet ein wasserdichtes EdelstahlgehĂ€use (316L), kratzfestes Saphirglas-Uhrenglas mit Antireflexionsbeschichtung (drei Schichten) und eine lasergravierte DrehlĂŒnette aus Edelstahl, so der Anbieter weiter. Das Ziffernblatt sowie Minuten- und Stundenzeiger sind mit der Leuchtfarbe Superluminova ĂŒberzogen, sodass TrĂ€ger:innen auch bei einem Tauchgang von bis zu 90 Metern Tiefe den Überblick behalten sollen.

AussagekrÀftiges Display und digitale Krone

Das PMOLED-Hybrid-Display zeigt Gesundheits- und AktivitĂ€tsdaten an wie die aktuelle Schrittzahl, Schlafwerte, Kalorien, Distanz und Herzfrequenz. Mit der Krone an der Seite der Uhr können User durch alle Anzeigen scrollen. Die digitale Krone ermöglicht es zudem, eine EKG-Aufzeichnung und SpO2-Messung zu starten, Trainingsmodi zu aktivieren und Alarme einzustellen sowie zu deaktivieren. Das Display der Uhr zeigt außerdem Smartphone-Benachrichtigungen in Verbindung mit einer diskreten Vibration automatisch an. Scan Watch Horizon kommt mit einem Armband aus gebĂŒrstetem Edelstahl mit Federsteg-Schnellverschluss fĂŒr einfachen Bandwechsel sowie einem Ersatzarmband aus Fluorkautschuk, Werkzeug zur Anpassung der Armbandweite sowie einem Ladekabel. Wie alle Withings-GerĂ€te verbindet sich die Scan Watch Horizon mit der kostenfreien Health Mate App, die Daten und Erkenntnisse liefert, sowie die Möglichkeit bietet, AktivitĂ€tserinnerungen zu planen, Ziele zu setzen und Erfolge zu verwalten. Health Mate kann mit Drittanbieter-Apps wie Apple Health, Google Fit, Strava oder My Fitness Pal gekoppelt werden.

Preise und VerfĂŒgbarkeit

ScanWatch Horizon von Withings ist ab sofort mit blauem oder grĂŒnem Zifferblatt in 43 Millimeter fĂŒr knapp 500 Euro oder 760 Schweizer Franken bei Withings , Amazon und bei Christ.de erhĂ€ltlich. Zudem können Nutzer:innen aus mehreren austauschbaren weichen Silikon- und Leder-ArmbĂ€ndern wĂ€hlen.