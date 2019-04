Scanmarker Air: Scannerstift für Mac und PC derzeit mit Rabatt

Thomas Hartmann

Den Bluetooth-Scannerstift Scanmarker Air erhält man aktuell bei Amazon.de mit 10 Euro Rabatt. Den Gutscheincode dafür gibt es hier.

Vergrößern Scanmaker Air © Jourist Verlags GmbH

Der Scanmarker Air von Jurist ist gut für einfache Textzeilen, Formulare und die Eingabe von Zahlen oder Barcodes geeignet. Das handliche Gerät funktioniert drahtlos per Bluetooth mit Mac oder PC, ein Bluetooth-Dongle liegt bei. Zur Not geht es auch per mitgeliefertem USB-Kabel. Doch auch die Verbindung mit iPad oder iPhone und Android-Geräten ist möglich. Ein ausführlicher Test zu dem Scannerstift findet sich auf Macwelt.de . Unser Fazit damals: Wenn man häufig bestimmte Zeilen und einzelne Zahlen oder Begriffe scannen und übertragen will, ist der Stift gut geeignet. Ein bisschen Übung damit ist allerdings sinnvoll.

Der Stift kostet regulär 109 Euro, vorausgesetzt wird mindestens macOS 10.10, Windows 7, auch Mobilgeräte für Android und iOS werden unterstützt. Die genauen Systemvoraussetzungen erfährt man ebenfalls auf dieser Amazon.de-Produktseite . Gibt man bei der Bestellung den Gutscheincode OSTERSCAN19 ein, erhält man beim Kauf 10 Euro Rabatt, sodass man letztlich unter 100 Euro für den Scannerstift bezahlt. Gültig ist der Code laut Anbieter bis zum 18. April 2019 – also einschließlich Gründonnerstag. Weswegen man streng genommen besser von einem Fasten- oder Passionscode sprechen sollte. Doch solche "kirchlichen Feinheiten” sollten beim Kauf keine Rolle spielen …

