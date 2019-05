Schneller laden mit Anker PowerPort+ Atom III

Peter Müller

Der Hersteller Anker stellt das erste Ladegerät seiner neuen Generation PowerIQ 3.0 vor. Bis zu 60 Watt Leistung gehen über die Ports.

Vergrößern Anker © Anker

Bis zu 60 Watt Leistung verspricht Anker mit seinem neuen Ladegerät PowerPort+ Atom III, das der dritten Generation der eigenen Technologie PowerIQ entspricht. Zwei Anschlüsse liefern Strom per USB-A oder USB-C, dabei unterstützt das Ladegerät die Schnellladestandards Qualcomm Quick Charge 3 und Quick Charge – letzteres lädt auch das iPhone flott auf. Das verwendete Halbleitermaterial Galliumnitrid ermöglicht im Vergleich zu auf Silizium basierenden Adaptern geringere Größen – das Anker-Ladegrät will um 15 Prozent kleiner sein als das 60-Watt-Netzteil des Macbook Pro. Ende Mai soll der PowerPort+ Atom III in Deutschland in den Handel kommen, den Preis hat der Hersteller noch nicht genannt.