Schweiz: Millionenbetrug mit gefälschten iPhones

Peter Müller

Ein Mann aus Hongkong tauscht gefälschte iPhones mit Wasserschaden gegen neue Geräte – angeblich nur für zehn Franken Provision pro Gerät.

Vergrößern Wasserschaden kann auch einem neueren iPhone passieren © EugeneEdge - shutterstock.com

Das Gericht in Baden im Schweizer Kanton Aargau spricht vermutlich heute das Urteil über einen seit 20 Jahren in der Schweiz residierenden 34-jährigen Mann aus Hongkong und seine 56-jährige Mutter, die einen Großbetrug mit gefälschten iPhones begangen haben sollen. Die beiden Beschuldigten sollen über Jahre hinweg etwa 1000 gefälschte iPhones mit Wasserschaden aus Hongkong geliefert bekommen haben. Bei den Geräten war jedoch auch die IMEI-Nummer gefälscht und mit einer Apple Care+-Police verknüpft, die den Umtausch bei einem Selbstbehalt von 99 Franken ermöglichte. Die Apple Stores un^d autorisierten Fachhändler, zu denen der Angeklagte die iPhones brachte, öffneten die iPhones wegen des Wasserschadens nicht, so dass der Betrug lange nicht auffiel.

Erst dem Basler Zoll waren zwei Pakete mit 50 gefälschten Telefonen aufgefallen, berichtet SRF . Die Angeklagten – die Mutter übernahm den Umtausch von rund 100 der 1000 Geräte – berufen sich auf Arglosigkeit, sie hätten von den Fälschungen nicht gewusst - und für jedes "reparierte" iPhone eine Provision von 10 Franken bekommen. Apple tritt als Nebenkläger auf, der Schaden beträgt etwa eine Million Franken. Dem Angeklagten droht neben einer Haftstrafe die Abschiebung respektive Ausschaffung aus der Schweiz.