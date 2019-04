Security Update 2019-002, die Zweite

Thomas Armbrüster

Das Sicherheitsupdate 2019-002 für Sierra und High Sierra erscheint erneut im App Store. Im vorherigen Update hat Apple etwas vergessen.

Auf Macs mit macOS Sierra und High Sierra steht das Security Update 2019-002 erneut im App Store zur Installation bereit, auch wenn man es schon zuvor installiert hatte. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Fehler des App Stores, sondern um einen Fehler im vorhergehenden Update. Denn in diesem waren einige Teile aus früheren Sicherheitsupdates vergessen worden, was Apple so beschreibt: „These builds restore a number of security fixes that were missing from the previous build“. Es ist also unbedingt anzuraten, das Sicherheitsupdate erneut zu installieren. Ob man das aktuellste Update installiert hat, sieht man im Fenster „Über diesen Mac“, wenn man dort auf die Versionsnummer klickt. Dann blendet sich daneben die Build-Nummer ein. Diese sollte bei High Sierra „17G6030“ und bei Sierra „16G1918“ sein, wenn das aktuelle Sicherheitsupdate installiert ist.