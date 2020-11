Senstroke-Sensoren: Immer und mit allem Schlagzeug spielen

Thomas Hartmann

Die Technologie der Senstroke-Sensoren macht es möglich, immer und überall Schlagzeug zu spielen: Kissen, Möbelstücke oder auch die Senstroke-Schlagunterlage aus Gummi.

Vergrößern Senstroke © Senstroke

Der entscheidende Vorteil der Senstroke-Sensoren ist es laut Hersteller , dass man damit überall und jederzeit spieln könne – unabhängig von Ort oder Tageszeit. Der Klang des virtuellen Schlagzeugs wird dazu über ein mobiles Gerät ausgegeben und funktioniert somit auch mit Kopfhörern. Mit dem Lernmodus in der frei verfügbaren App können Anfänger das Schlagzeugspielen lernen.

Die Sensoren werden dazu auf Drumsticks in der Größe 7A gesteckt und über Bluetooth mit der kostenlosen Senstroke-App auf einem Smartphone oder Tablet verbunden. Nun wird in der App eine Spielzone konfiguriert und das virtuelle Schlagzeug ist startklar. Jeder beliebige Gegenstand in der Umgebung könne nun zu einem Teil des Schlagzeugs werden. Anhand des Winkels, in dem die Sensoren beim Schlagen mit den Drumsticks gehalten werden, erkennt die App, welcher Teil des Schlagzeugs angespielt wird, verspricht der Anbieter.

Die Sensibilität der Sensoren kann durch verschiedene Parameter individuell angepasst werden. Mit einer Klettbandhalterung lässt sich ein beliebiger Sensor sogar am Fuß befestigen, um beispielsweise eine Hi-Hat zu simulieren. Insgesamt sind drei verschiedene Editionen erhältlich. Sie enthalten als Grundausstattung die Senstroke-Sensoren, ein bis zwei Klettbandhalterungen und ein Dual-USB-Ladekabel und können je nach Edition mit zusätzlichen Gadgets wie einer Schlagunterlage, Drumsticks, einem Case zur Aufbewahrung der Sensoren oder einem Bassdrum-Pedaladapter ergänzt werden.

Die Senstroke-Sensoren sind in drei verschiedenen Sets erhältlich, die zusätzlich zu den Sensoren unterschiedliches Zubehör im Lieferumfang enthalten. Die Essential Box ist für 160 Euro, die Standard Box für 220 Euro und die Ultimate Box für 250 Euro ab sofort bei Amazon verfügbar. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner von Senstroke in Deutschland und Österreich.

Ein Video auf Youtube , das noch aus der Zeit der Kickstarter-Kampagne stammt, zeigt, was man damit machen kann.