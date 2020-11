Servant: Season 2 startet Mitte Januar bei Apple TV+

Denise Bergert

Die Horror-Serie "Servant" startet am 15. Januar 2021 in die zweite Staffel beim Streaming-Dienst Apple TV+.

VergrĂ¶ĂŸern "Servant" bekommt im Januar eine zweite Staffel. © Apple TV+

Am 15. Januar 2021 startet die zweite Staffel der US-amerikanischen Horror-Serie "Servant" auf Apple TV+. Der Streaming-Dienst hat heute einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, der Spannung fĂŒr die nĂ€chsten zehn Folgen verspricht. Ähnlich wie bei Disney+ werden Serien auch bei Apple TV+ nicht in kompletten Staffeln, sondern als einzelne Episoden in wöchentlichen AbstĂ€nden veröffentlicht. Die zweite Folge von "Servant" folgt also erst am 22. Januar 2021.

"Servant" erzĂ€hlt die Geschichte des Ehepaars Dorothy und Sean Turner. Sechs Wochen nach dem Tod ihres Sohnes Jericho heuert das Paar eine Nanny an, die sich um die Reborn Doll des Babys kĂŒmmern soll. Mit dem Erscheinen von Nanny Leanne hĂ€ufen sich jedoch seltsame und unerklĂ€rliche Geschehnisse im Haus des Ehepaars. In einer Nebenrolle ist in "Servant" unter anderem der Harry-Potter-Star Ruper Grint zu sehen. "Servant" stammt aus der Feder des britischen TV-Autoren Tony Basgallop, der die Serie zusammen mit Regisseur M. Night Shyamalan ("The Sixth Sense") produziert. Zur Handlung der zweiten Staffel sind bislang nur wenige Details bekannt. Einen ersten Eindruck soll jedoch der folgende Teaser-Trailer vermitteln:

