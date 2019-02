Shadow: Probemonat und Streaming-Box fürs Wohnzimmer

Thomas Hartmann

Der Spiele-Dienst Shadow, mit dem sich auch auf Macs ein Windows 10 für Games simulieren lässt, wird günstiger und komfortabler.

Vergrößern © Shadow

Mit Shadow holt man sich ein gestreamtes Windows 10 auf seinen Rechner, gleich ob Mac oder Windows-PC. Und erhält einen hochkarätigen virtuellen Gaming-PC, auf dem auch aktuelle Spiele laufen, sofern die eigene Internetgeschwindigkeit gut genug ist und es seitens des Anbieters keine Aussetzer beim Streamen gibt. Wir haben über unsere größtenteils positive Erfahrungen mit einem Mac Mini, auf dem auch hochaktuelle Spiele wie Shadow of the Tomb Raider oder Assassin's Creed Origins in bester Auflösung laufen, ausführlich berichtet .

Nun gibt es endlich für User, die das Angebot erst einmal kostenlos testen wollen, einen entsprechenden Probemonat, mit dem sich der Dienst für 30 Tage lang ausprobieren lässt. Anschließend kann man für 40 Euro im Monat weitermachen und das Abo jederzeit kündigen, oder gleich für zwölf Monate abschließen, dann bezahlt man 30 Euro monatlich. Außer in Deutschland wird Shadow auch in anderen Ländern angeboten, wie in der Schweiz, in Frankreich, Großbritannien oder den USA.

Außerdem ist die neue Generation der Streaming-Box von Shadow verfügbar. Diese heißt Shadow Ghost und ist laut Hersteller klein, leicht und lüfterlos. Trotz der kompakten Dimensionen bietet Ghost diverse Schnittstellen wie W-LAN, Bluetooth und einen HDMI 2.0-Port für 4K-Gaming bei 60 Hz (oder alternativ Full-HD bei 144 Hz, alles Herstellerangaben), was ebenfalls komplett per Internet gestreamt wird.

Die Maße der Streaming-Box gibt der Hersteller an mit 182 x 123 x 50 mm 3 , das Gewicht beträgt demnach 190 Gramm. Der Preis liegt bei 120 Euro.

Ausdrücklich betont der Hersteller: Shadow Ghost ist nicht zwingend notwendig, um den Dienst zu verwenden, sondern richtet sich vor allem an all die Nutzer, die ihre PC-Spiele auf dem heimischen Fernseher genießen wollen. Für alle anderen User reicht demnach die Anwendung auf Mac oder PC aus, um alle Shadow-Dienstleistungen nutzen zu können. Alle weiteren Informationen und Bestellmöglichkeiten finden sich auf der Website des Anbieters .